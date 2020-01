Babiš respektuje, že Válková zůstává v radě pro lidská práva

Premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje, že rada pro lidská práva ve čtvrtek podpořila poslankyni Helenu Válkovou (ANO) jako vládní zmocněnkyni pro lidská práva. Novinářům řekl, že při opačném názoru rady by kabinet Válkovou odvolal. Poslankyně na jednání rady ve čtvrtek vysvětlovala okolnosti kauzy kolem článku, který napsala za minulého režimu s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem.

Rada vlády pro lidská práva se ve čtvrtek usnesla, že uznává přínos Válkové na prosazování lidskoprávní agendy a zefektivnění činnosti rady. Podle mluvčí odboru lidských práv a ochrany menšin Olgy Jeřábkové pro usnesení hlasovali všichni členové rady, včetně advokáta Tomáše Němečka a Huberta Smekala z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kteří z rady kvůli setrvání Válkové odstoupili.

Babiš připomněl, že se čtvrtečního zasedání rady, které předsedá, neúčastnil. "Bylo to na radě a všichni potvrdili, i ti, co odešli, že je to jiná kvalita, že to (Válková) dělá dobře, angažuje se, bojuje za lidská práva," uvedl Babiš. Dodal, že takové rozhodnutí respektuje. "Pokud by rada řekla, že nemá pokračovat, tak bychom paní profesorku odvolali," uvedl.

Válková svou pozici obhajovala už na pondělním jednání vlády, kam bod prosadil šéf ČSSD Jan Hamáček. Kabinet o jejím pokračování jednal, ale nakonec nehlasoval. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) o den později řekl, že debata ještě neskončila a je možné, že v ní vládní strany budou pokračovat.

Minulý týden se Válková po zveřejnění kauzy vzdala své kandidatury na post ombudsmanky. Na ni ji původně navrhl prezident Miloš Zeman, nominaci pak stáhl. Obě pozice jsou podle Válkové odlišné, proto na post veřejné ochránkyně práv nekandiduje a zmocněnkyní zůstává. O ochránci práv rozhodují zákonodárci, zmocněnce jmenuje a může ho odvolat vláda.