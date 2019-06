Babiš s Pellegrinim proberou v Bratislavě své vize pro Evropu

Premiér Andrej Babiš dnes zavítá do Bratislavy, kde se sejde se slovenským kolegou Peterem Pellegrinim. Oba předsedové vlád společně vystoupí na dvou konferencích.

Dopoledne se Babiš a Pellegrini zúčastní panelové diskuse na konferenci věnované mladým podnikatelům a talentům, po poledni mají podle úřadu české vlády naplánováno společné jednání.

Odpoledne český a slovenský premiér společně vystoupí na mezinárodní konferenci Globsec, jejíž letošní ročník končí. Premiéři budou diskutovat o vizi pro Evropu.

Čeští premiéři a další politici se ve slovenské metropoli pravidelně účastní konference Globsec, která se věnuje mimo jiné evropským a mezinárodním tématům, otázkám bezpečnosti a obrany, stejně jako digitální ekonomice.

Loni Babiš na konferenci kritizoval koncept takzvané dvourychlostní EU, pokud by rozdělil Evropu. Vyslovil se také pro to, aby se debaty o budoucnosti unie účastnily všechny státy bez ohledu na to, zda se zapojily do jednotlivých projektů užší spolupráce.

V pátek na Globsecu vystoupil také šéf české diplomacie Tomáš Petříček. Vyjádřil přesvědčení, že členské země EU podpoří zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a s Albánií, jak to v květnu navrhla Evropská komise.