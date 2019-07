Babiš se neomluvil, Transparency na něj chystá žalobu

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyhověl předžalobní výzvě organizace Transparency International (TI), která žádala 17. června do týdne omluvu za to, že o organizaci opakovaně mluvil jako o zkorumpované. TI tak připravuje žalobu, kterou pravděpodobně podá příští týden. ČTK to řekl manažer fundraisingu a komunikace TI David Kotora.

"Andrej Babiš předžalobní výzvě nevyhověl. Posílali jsme výzvy dvě, jednu na premiéra, jednu jako na fyzickou osobu Andreje Babiše. Od jeho advokáta jsme obdrželi odpověď, že tomuto tak nevyhoví," řekl Kotora.

"Limitu, který jsme mu vystavili, tedy sedm dní plus nějaká doba na doručení dopisu ze strany České pošty, tak nebylo vyhověno. Aktuálně sepisujeme žalobu a počítáme, že zkraje příštího týdne či v druhé polovině týdne bychom ji podali," upřesnil.

Organizace v předžalobní výzvě uvedla, že Babišova slova znamenají závažný zásah do její pověsti. Po Babišovi vyžadovala dopis, v němž by se omluvil za "nepravdivé osočení". Obdobný dopis adresovala úřadu vlády, který by se podle představ TI měl omluvit za premiéra jménem republiky.

Z výroční zprávy Transparency International za rok 2018 vyplývá, že náklady organizace činily 9,96 milionu korun, příjmy v podobě dotací, grantů či darů 10,22 milionu. Nejvíc peněz, téměř tři miliony, na projekty TI získala od ministerstva zahraničí, další finance poskytly například resorty vnitra a práce a sociálních věcí.

Mezi zdroji jsou také Evropský úřad pro boj proti podvodům nebo International Visegrad Fund. Z darů získala TI zhruba dva miliony, polovinu od členů klubu TI a polovinu od dalších individuálních či firemních dárců.

Transparency International dlouhodobě upozorňuje například na Babišův střet zájmů, kterým se zabývá Evropská komise a na podnět TI také Městský úřad v Černošicích. Ten v lednu Babišovi za přestupek v podobě střetu zájmů uložil pokutu. Babiš se odvolal, případem se tak zabývali krajští úředníci. Ti koncem března rozhodnutí černošické radnice zrušili a věc vrátili k novému projednání.