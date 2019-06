Babiš se zlobí na Zemana. Ten s kritikou nesouhlasí

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podle předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) nectí pravidla řádného a spravedlivého procesu, když chce analyzovat návrh auditní zprávy Evropské komise o premiérově střetu zájmů. Babiš napsal, že předběžný návrh je plný nepravd, které budou české úřady v příštích měsících vysvětlovat a vyjadřovat se k nim. Zeman v reakci na Babišova slova uvedl, že policie a státní zastupitelství musí konat vždy, pokud se dozvědí o podezřeních z trestného činu. Přestože je zpráva EK předběžná, nepředpokládá, že by byla lživá nebo že by šlo o podvrh.

"Nechce se mi věřit, že by odborník na úrovni nejvyššího státního zástupce docházel k tak ukvapeným závěrům místo toho, aby počkal na finální verdikt. Touto svou horlivou iniciativou nectí pravidla řádného a spravedlivého procesu," uvedl Babiš. Dodal, že neví, jaká je Zemanova motivace.

Zeman předtím v České televizi řekl, že zjištění návrhu zprávy považuje za závažná a že by mohla zavdávat podezření na trestný čin. Podle něj si Nejvyšší státní zastupitelství vypracuje vlastní analýzu navrhovaného dokumentu, výsledky by mohlo mít do dvou či tří týdnů.

"Vůbec tomu nerozumím, jak bychom se mohli pohybovat v oblasti jakéhokoliv trestného činu," uvedl mimo jiné Babiš.

Zeman v reakci na premiérovu kritiku napsal, že český trestní proces je ovládaný zásadou legality a oficiality. "Znamená to, že orgány činné v trestním řízení, konkrétně policie a státní zastupitelství musí konat vždy, jestliže se dozvědí o podezření z trestného činu. Za této situace státní zastupitelství konat musí," uvedl Zeman. Vyjádřil se i ke zprávě EK. "Předpokládám, že i když je předběžná, není podvrhem a neobsahuje lživé údaje," doplnil Zeman.

Sedmdesátistránkový text navrhované auditní zprávy zveřejnila v pátek média. Auditoři se v materiálu zaměřují na čerpání dotací firmami z holdingu Agrofert, který Babiš vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu dokumentu, který se ještě může měnit, je premiér po celé své vládní působení ve střetu zájmů, má vliv na firmu a na použití dotací z EU. Podle médií by mohlo jít o trestný čin poškozování finančních zájmů EU a o dotační podvod. Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je možné stíhat i firmy.

Podle Zemana potřebuje státní zastupitelství k dalšímu postupu vědět třeba to, jak vypadaly žádosti o dotace, kdo byl za ně odpovědný, kdo je podepisoval a kdo ve svěřenských fondech rozhodoval, podotkl nejvyšší státní zástupce. Pokud bude informace potřebovat, vyžádá si je.