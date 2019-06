Babiš se změnil, tvrdí bývalý poslanec ANO. Chová se rizikově

Premiér Andrej Babiš (ANO) se chová krajně rizikově a poškozuje Českou republiku, uvedl v rozhovoru pro týdeník Respekt bývalý poslanec ANO Jiří Zlatuška. Podle něj se Babiš v posledních letech změnil a začal být více populistický. Některé jeho výroky z poslední doby podle Zlatušky spadají mimo to, co by čekal od příčetného člověka.

"Mně samozřejmě připadá to, co dělá, krajně rizikové a poškozující pro naši zemi. Jeho populismus, divné vycházení vstříc náladám, u kterých nevidím, čím by měly být prospěšné nebo tolerovatelné, což je třeba jeho rétorický postoj k Evropské unii. A toto poškozuje zemi, o tom nemám pochyb," řekl Zlatuška.

Podle něj sice Babiš není tak "nahnědlý" jako předseda SPD Tomio Okamura, který zaujímá nekompromisní protiimigrační postoje, ale má k tomu hodně blízko. Na druhou stranu ve srovnání s prezidentem Milošem Zemanem ale podle Zlatušky dělá Babiš i "praktické kroky v poměrně příčetné poloze". Nechce Zemanovi ve všem vyhovět, řekl Zlatuška. Zároveň ale poznamenal, že některá Babišova vyjádření na veřejnosti mu připadají "úplně mimo toho, co bych čekal od příčetního člověka".

Zlatuška vstoupil do ANO v době jeho vzniku a mezi lety 2013 a 2017 hnutí zastupoval jako poslanec. Coby bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně vedl sněmovní školský výbor. V roce 2017 už nekandidoval a následně ze strany vystoupil.

Babiš se podle něj v posledních letech změnil. "Domnívám se, že některé jeho postoje ze začátků nebyly hrané, že to prostě nebyla ďábelská komedie s dohledem daleko dopředu," uvedl. Podle něj tak Babiš například neplánoval, že do hnutí nejdříve nabere známé lidi, aby je využil ke zviditelnění s tím, že později bude pokračovat bez nich. "S tím by musela být spojená velká sofistikovanost, které není schopen," dodal Zlatuška.

Z předběžných návrhů auditů Evropské komise týkajících se možného střetu zájmů českého premiéra a unijních dotací pro holding Agrofert podle Zlatušky plyne, že Babiš nemůže zůstat v pozici osoby ovládající Agrofert a současně v pozici premiéra. "Snažit se zachovat současný stav znamená fungovat tím korupčním způsobem, proti kterému vždycky ústně brojil," řekl Zlatuška. "Jestli se mají bránit zájmy České republiky, tak se má nastolit právní stav a zastavit tohle čerpání dotací pro Agrofert," dodal.

Zlatuška podotkl, že jedním z důvodů jeho rozchodu s ANO byl odmítavý postoj hnutí vůči migraci a uprchlíkům. V tomto bodě se podle svých slov shodl s bývalým ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem, který podle něj jako jediný na vládě hlasoval pro uprchlické kvóty.