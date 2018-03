Babiš v Aréně Jaromíra Soukupa: Protesty proti Ondráčkovi? Záminka, hlavně šlo o ANO

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Aréna Jaromíra Soukupa premiéra v demisi a zároveň lídra hnutí ANO Andreje Babiše. V pořadu se probírala aktuální témata, která hýbou politickou scénou.

Hned v úvodu pořadu se moderátor věnoval tématu, který nedávno hýbal politickou scénou a celou zemí. Zvolení a následné odstoupení Zdeňka Ondráčka z čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) rozvířilo debatu. "Co si myslíte o těch demonstracích? Skutečně se jednalo o pana Ondráčka?" zeptal se generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup.

"My jsme od počátku říkali, že nechceme Ondráčka. Já si ale myslím, že demonstrace o tom nebyly, spíš to byla záminka, abychom se v tom vymáchali," vyjádřil se premiér v demisi. Dodal, že demonstrace lidí byly hlavně proti hnutí ANO a prezidentu Miloši Zemanovi.

Moderátora zajímalo, zdali je GIBS tak mocným úřadem a jestli ty problémy stojí za to. "Já nemám právo hodnotit GIBS. Já jsem jen vyzval pana Murína k rezignaci kvůli tomu, že jsem mu řekl, že nemá mou důvěru. Velkým problémem, který shledávám, je fakt, že s GIBS jsou dlouhodobě potíže, zejména co se týče hospodaření," zareagoval Babiš.

Následně se debata hovoru stočila jiným směrem a Andrej Babiš se opětovně rozčílil, neboť se začalo řešit obvinění, že v minulosti býval agentem StB. "Mě už tohle obviňování opravdu štve. Já jsem nebyl agentem StB, ale na Václavském náměstí všichni vykřikovali, že jsem. Není to pravda, nejsem! Vždyť i mně kdysi agenti vyhrožovali," uvedl rozčileně.

"Jak je to tedy nyní? Vy vedete spor se slovenským Ústavem paměti národa a zatím jste neuspěl," zareagoval moderátor. "Ne, já jsem vyhrál všechny soudy. Ústavní soud přišel s tím, že jsem žaloval špatnou instituci, ale neprohrál jsem, jak všechna média tvrdí," vyjádřil se. Dodal, že takové lži ho vždycky dokážou rozčílit. "Není to pravda," uzavřel téma.

"My řešíme program"

Vzápětí se otevřelo další téma, které obecenstvo velmi zajímalo - tedy sestavování vlády a vyjednávání s ostatními stranami. "Vy skutečně chcete jít do vlády s komunisty?" zeptal se premiéra muž v publiku. "My jsme řekli, že ve vládě s komunisty nebudeme. Teď o vládě vyjednáváme, řešíme program s komunisty a s SPD, protože jsou to zatím jediné strany, které chtějí vyjednávat," opáčil Babiš. Při otázce, jak dlouho ještě bude trvat sestavování vlády, když trvá již půl roku, se Babiš ohradil.

"Není fér říkat, že sestavování vlády trvá půl roku. Trvá tři měsíce a my během toho pracujeme a fungujeme. Kdyby se pořád neřešil ve sněmovně jen Okamura, Ondráček a Babiš, vše by mohlo jít rychleji," uzavřel lídr hnutí ANO debatu.

Na konci pořadu sklidil moderátor a jeho host velký potlesk od diváků.