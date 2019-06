Babiš v Duelu Jaromíra Soukupa: Byl jsem hloupý, teď bych do politiky nevstoupil

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání premiér Andrej Babiš (ANO). V pořadu se probíralo hlasování o nedůvěře vládě, ale také případ údajný střet zájmů Andreje Babiše a nedávné demonstrace na pražské Letné.

V úvodu pořadu se Soukup Andreje Babiše zeptal, zda je ve střetu zájmů. "Určitě nejsem. Máme tady lex Babiš, což je zákon proti Babišovi o střetu zájmů. Domluvil se na něm Sobotka s Kalouskem. Říká, že člen vlády nemůže ovládat firmu, která žádá o dotace. Já jsem odešel z vedení firmy. Já jsem tomu zákonu vyhověl. Nemohu být ve střetu zájmů," řekl Babiš. Soukup odvětil, že zákon však neukládá Babišovi vložit firmu do svěřenských fondů. Nesmí ji ale ovládat. "Evropská komise mi v roce 2018 vyčítala, že mám střet zájmů vůči evropským vyhláškám. Teď přišel audit, který říká, že je to naopak vůči českým zákonům," vysvětlil premiér.



Dalším tématem se stala problematická výměna ministra kultury. Prezident řekl, že se pokusí během července usmířit předsedu Sociální demokracie Jana Hamáčka s ministrem kultury Antonínem Staňkem. Prezident zároveň odmítl jmenovat ministrem kultury Michala Šmardu. Sociální demokraté však říkají, že v takovém případě nastane odchod z vlády. "S Hamáčkem intenzivně komunikuji. Pan prezident opravdu nesnáší ultimáta. Já se budu však snažit hledat řešení, ultimáta nejsou na místě," reagoval premiér.

V pořadu nemohla chybět ani debata o demonstracích, přičemž poslední se uskutečnila na Letné. Soukup poukázal v úvodu na fakt, že se lidé chovali skvěle a policie neměla důvod zasahovat. "Demonstrace mě moc mrzí. Mám na to argumenty, ale je otázkou, zda to chtějí slyšet. Začalo to nominací Marie Benešové. Bylo tehdy jasné, že ve vládě skončí dva ministři, pan Ťok a paní Nováková. Ministr spravedlnosti Kněžínek tam byl pouze dočasně, ukecali jsme ho za patnáct minut. Přišel za mnou a vzhledem k mediálnímu tlaku oznámil, že chce skončit. Někdo to dal do souvislosti s Čapím hnízdem, ohledně kterého tehdy vyšla nová informace. Tvrdili, že chceme odvolávat nejvyššího státního zástupce, což samozřejmě nechceme. Čapí hnízdo je účelová záležitost, jak mě dostat z politiky," zopakoval Babiš a dodal, že nedávno v Drážďanech potkal demonstrující. "Přišel jsem k paní a ona okamžitě začala křičet "demisi", takže debata nebyla možná," hájil se Babiš.

"Naše justice je nezávislá, nic se nestalo. Někdo tady vyvolal falešnou obavu, že se s příchodem Benešové něco stane, no a nic se nestalo. A také všechny mýty ohledně mě jsou nepravdivé. Pokud je ale budou média stále opakovat, tak tomu budou lidé také věřit," dodal Babiš. "Já jsem nešel do politiky, aby se živil politikou. Mám však výsledky," dodal premiér. Na otázku, proč tedy šel do politiky, odpověděl: "Byl jsem hloupý, když bych to věděl, tak bych to neudělal. Teď mám však od lidí také velkou podporu, jinak bych samozřejmě odešel."

Babiš stále častěji argumentuje, že se máme nejlépe v historii. Moderátor si proto nemohl odpustit otázku na životní úroveň. "Přišel jsem do politiky jako ministr financí a zvýšil přebytek. Dal jsem do pořádku veřejné finance. Vybrali jsme o 40 procent více na daních. Hazard, který stojí za celou řadou sebevražd, jsme tady také zničili. Byli jsme největší kasino světa. Teď se snažíme bojovat za životní prostředí. Založili jsme národní koalici na boj se suchem, děláme národní program dešťovka, což je další velký problém. Voda znamená život a je potřeba hledat nové zdroje. Dále jednáme s operátory, tlačíme na ně," vypočítává Babiš a dodal, že připravují soutěž pro čtvrtého mobilního operátora.

"Uzavřel jsem smlouvu s občany a plním ji," řekl Babiš a dodal, že jsme především sedmá nejbezpečnější země Evropy a naše ženy se mohou svobodně pohybovat.