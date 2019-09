Babiš v Duelu Jaromíra Soukupa: Jsem bez hříchu

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Hovořili spolu o současném dění v domácí i zahraniční politice, včetně kauzy Čapího hnízda, ve které je premiér obviněn z dotačního podvodu.

V úvodu pořadu se moderátor Babiše zeptal na boj mezi odboráři a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Současně ho zajímaly zaběhnuté cestičky ohledně veřejných peněz ve zdravotnictví. A zda se mu podařilo něco změnit. "To není jenom o zdravotnictví, to je o korupci jako takové. Pamatujete si nějakou korupční kauzu? Založil jsem protikorupční hnutí. Mně nikdo zkorumpovat nemůže. Historicky byla korupce v IT systémech, ale neproběhl žádný korupční skandál během minulé vlády a stávající vlády," uvedl premiér.

Následně Soukup uvedl, že má pocit, že Babiše využívají některá média jako beranidlo. Neustále se o něm píše, že je ve střetu zájmů a podobně. Zeptal se ho proto, zda jim takový postup nevyhovuje. "Je tady program "antibabiš" od rána do večera. Lidi však nejsou slepí, vidí, co jsem udělal jako ministr financí i premiér, každý den to píšu na facebook. Bohužel některé nezajímají naše činy, ale jenom Babiš," uvedl premiér.

Soukup následně dodal, že Babiše někteří novináři považují za nepřítele číslo jedna. "Jsou to bývalí novináři z Mafry, nikdy mi neodpustili, že jsem tam vstoupil. Potom tady máme některá vydavatelství, která patří bývalým podnikatelům. Například Bakala vytuneloval OKD a jeho média píší apriori proti Babišovi. Nechci to však řešit, naší zemí se velmi daří a to je pro mě důležité," odpověděl.

V další části pořadu Soukup stočil téma hovoru ke vztahům s ČSSD a Piráty, jakožto druhou nejsilnější stranou na základě posledních volebních preferencí. "Absurdní aféra na ministerstvu kultury to velmi špatně ovlivnila. Piráti mají program antibabiš a není s nimi žádná řeč," odpověděl premiér. Zároveň dodal, že se teď soustředí na program Česká republika, země pro budoucnost. "Zaměřujeme se na centrum ohledně umělé inteligence, v Evropě budou pouze čtyři a my se o to ucházíme," vysvětlil.

Velký úspěch pro V4

Babiš se zaměřil také na finanční správu. "V ní jsme přitvrdili. Za období, co jsem v politice, se vybralo 450 miliard na daních. Příští rok i díky tomu dostaneme na platy 300 miliard pro učitele, policisty, hasiče a podobně. Tedy profese, které potřebujeme," jmenoval.

Soukup se premiéra musel zeptat také na kauzu Čapí hnízdo. "Česká republika dostala na Čapí hnízdo 50 milionů korun, my jsme to však vrátili. Je to projekt několikrát kontrolovaný, zaměstnává 87 lidí, všichni tam chodí, všechny tam zvu. Nic se nestalo, celé je to politizovaná záležitost. Jsem bez hříchu. Česká televize vysílala jenom o tom, zda máme nezávislou justici. Podle nich bychom ji měli však tehdy, až by šel před soud," uvedl premiér země. Více se k justici Babiš vyjadřovat nechtěl. Nekomentoval ani lynč státního zástupce Jaroslava Šarocha, který navrhl zastavit premiérovo stíhání.

V závěru pořadu Soukupa zajímalo jmenování Věry Jourové místopředsedkyní pro transparentnost a evropské hodnoty. "Je to velký úspěch V4. Má dva viceprezidenty evropské komise. Poláci dostali zemědělství a Maďaři získali rozšíření EU a je tam migrace, také velký úspěch. V4 uspěla a bude mít vliv na klima, rozpočet a podobně. Tento region funguje a jsme především bezpečné země, to nemůže říct každý. Máme ideje ohledně brexitu a migrace. Letím na konferenci OSN a budeme řešit, jak pomoci Evropě. Evropská rada má mít největší vliv, to se snažíme prosadit," odpověděl premiér.