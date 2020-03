Babiš v projevu děkoval, politici to ocenili, zazněla ale také kritika

Česko za dobu své existence nikdy neprošlo podobnou zkouškou, jako je současná pandemie koronaviru. V projevu odvysílaném třemi hlavními televizemi to v pondělí večer řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj nikdo nebyl na situaci připravený a celý svět se učí na ni reagovat. Výjimečná opatření podle něj mohou trvat déle, než vláda původně očekávala. Vyjádřil ale přesvědčení, že se jejich účinek brzy projeví a země situaci zvládne.

"Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření. A beru na sebe plnou politickou odpovědnost," uvedl Babiš. Za klíčové pro zvládnutí situace označil důvěru lidí ve vládu a informovanost veřejnosti.

Babiš přiznal dílčí chyby a problémy při řešení epidemie. "Pandemii tak enormního rozsahu řeší celý svět a my, stejně jako vy, se na to teprve učíme reagovat. Proto nám, prosím vás, odpusťte dílčí chyby nebo problémy. Je jich spousta. Aby ne. Je to krizová situace, na kterou nebyla připravena jediná země v Evropě," uvedl. Podle premiéra vláda i státní instituce dělají to nejlepší, co je možné, pro ochranu životů a zdraví občanů. Celkově si Česko vede velmi dobře a situaci zvládne, uvedl Babiš.

Babiš poděkoval za trpělivost, s jakou lidé přijímají restriktivní opatření, podle něj to není pro nikoho jednoduché. "Je možné, že tato opatření budou trvat déle, než jsme si původně mysleli. Říkám to otevřeně. Takhle to je. Ale nebojte se," řekl. Vyjádřil ale přesvědčení, že se účinek opatření brzy projeví a že země společně krizi překoná.

Ocenil projevy solidarity

Babiš v projevu také poděkoval všem zdravotníkům, policistům, hasičům i vojákům, stejně jako dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhají druhým, například šitím roušek. "Hřeje mě u srdce, když vidím jak lidé v celé zemi, včetně těch, kdo fakt nemají na růžích ustláno a mají velice tvrdý život, pomáhají," řekl. Ocenil i veřejnoprávní média za spuštění výukových programů nebo programů pro seniory, i všechna ostatní média, která uklidňují občany. Ocenil, že lidé nepodléhají hysterii.

Poděkoval také všem, kdo dodržují restriktivní opatření přijatá za účelem omezení šíření nákazy, a apeloval na důsledné nošení roušek na veřejnosti. Kritizoval ty, kdo opatření svévolně porušují. Podle něj to není hrdinství ani legrace, pouze to prodlouží komplikace, kterým Česko nyní čelí. "Frajírci, co mají být v karanténě a klidně si dají společně pivo u dveří hospod, to fakt nejsou žádní hrdinové. Spíš zbabělci, kteří si neumí nic odříct," řekl. "Vůbec nechápu, jak si takovou nezodpovědnost nejen ke své rodině, ale i zbytku všech našich občanů můžou dovolit," dodal.

Babiš restriktivní opatření obhajoval. "Karanténou se hlavně snažíme co nejvíc omezit pohyb a vzájemný kontakt lidí na minimum a snížit tím riziko dalšího přenosu nákazy," řekl. Kabinet se podle něj snaží zároveň neochromit ekonomický život země, proto nechal lidi nadále cestovat do práce.

Premiér se v projevu vrátil i k nedostatku ochranných pomůcek, kvůli němuž čelili v minulosti on a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) kritice. Podle Babiše jsou roušky a respirátory celosvětově nedostatkové zboží a na globálním trhu nebyly dostupné už na přelomu ledna a února. Babiš poděkoval ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) a prezidentu Miloši Zemanovi za jejich přispění k tomu, že Česko zajistilo letecký most s dodávkami zdravotnického materiálu z Číny, kde ho země hodlá nakoupit za celkem zhruba tři miliardy korun.

Reakce na premiérův projev

Poděkování za solidaritu a spolupráci, které Babiš ve své řeči směřoval k dobrovolníkům i profesionálům ve všech oborech i rodinám, ocenili večer jeho koaliční partneři i zástupci opozice. Řeč srovnávali s nedávným proslovem prezidenta Miloše Zemana. Chybělo jim ale vytýčení dalších plánů. Za přiměřený vážnosti situace Česka a dalších zemí postižených koronavirovou epidemií ohodnotili projev Babišův vládní partner Jan Hamáček (ČSSD) a předseda komunistů Vojtěch Filip. Podle opozice by vláda měla s veřejností více mluvit o svých plánech.

"Je správné, že premiér ve svém projevu vyzval k soudržnosti a reagoval na chyby vlády, které se staly. Záleží na tom, s jakými konkrétními kroky nyní vláda přijde. Stále nabízíme podanou ruku, podpoříme všechny návrhy, které pomohou lidem," uvedl na sociálních sítích předseda opoziční ODS Petr Fiala.

Podle předsedkyně opoziční TOP 09 Markéty Pekarové Adamové byl Babišův projev projevem, se kterým měla přijít hlava státu. "Rozdíl je v tom, že slova Miloše Zemana pochází z jeho hlavy, slova Andreje Babiše jsou od jeho PR týmu. S obsahem však souhlasím a děkuju mu za poděkování občanům České republiky. Ti situaci zvládají opravdu obdivuhodně," uvedla na sociálních sítích.

"Oceňuji, že pan premiér mluvil ve svém projevu slušně a poděkoval zdravotníkům, záchranářům a mnoha dobrovolníkům, kteří zachraňují naši zemi v první linii," napsal předseda opozičních Pirátů Ivan Bartoš. Považuje za stěžejní, aby premiér a vláda výrazně více komunikovali s občany a opozicí a vysvětlovali své kroky a plány, pokud nějaké mají.

Mluvil s pokorou a omluvil se

Předseda opoziční STAN Vít Rakušan poznamenal, že uklidňující a vysvětlující slova čekali všichni dříve. I on ocenil, že si premiér plně uvědomuje, v jak náročných podmínkách záchranáři, lékaři a další profese pracují, a poděkoval jim za to. "Nezakryje tím však selhání vlády ochránit výše zmíněné profese před možnou nákazou. A oceňuji, že Andrej Babiš dokázal alespoň na obrazovce mluvit s pokorou a za chyby se omluvit," napsal Rakušan.

Hamáček napsal, že projev vnímal jako "adekvátní závažnosti situace". "Šlo o věcné hodnocení situace a výzvu k respektu k opatřením s přáním zvládnutí situace pro celý národ, tedy s pozitivním vyústěním," napsal předseda komunistů Filip.

"Byl empatický i sebekritický, je dobře, že vystoupil, byť jsem čekal každým dnem, kdy českou veřejnost povzbudí," napsal odborový předák Josef Středula. Dodal, že je třeba věřit tomu, že budou povzbudivá slova provázena dalšími kroky ve prospěch zvládnutí situace.

Podle předsedy opoziční SPD Tomia Okamury Babiš neřekl nic nového a konkrétního. "Bohužel ani slovo o tom, co vlastně vláda a premiér konkrétně udělají pro to, abychom vše překonali a bylo lepe. Jen uklidňování, omlouvání, chválení, což je namístě, a také vymlouvání," napsal Okamura. Je podle něj třeba méně mluvit a více přicházet s konkrétními návrhy úprav zákonů na sociální a ekonomickou pomoc lidem a firmám.

Podle bývalého europoslance Pavla Teličky byl projev lepší než čtvrteční Zemanův. Senátor Jiří Drahoš míní, že byl přesně takový, jaký si žádá krizová situace. "Porovnejte s vystoupením hlavy státu," poznamenal na twitteru. Jeho kolega v Senátu Tomáš Czernin (TOP 09) napsal, že se Babiš poprvé omluvil, chyběl mu ale plán, kdy a za jakých okolností se omezení budou rušit. "Teď už vím, že umí i číst. Nebyl to projev, že bych zvolal 'Veď nás, důvěřuji ti!'," shrnul.