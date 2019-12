Babiš: V životě jsem tolik nepracoval pro sebe, jako pracuji pro lidi

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa Speciál přijal pozvání premiéra a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

V úvodu pořadu Soukup požádal premiéra o zhodnocení uplynulého roku. "Prožíváme jedno z nejlepších období v naší historii. Pumpujeme peníze do ekonomiky, důchodci a učitelé mají více peněz a podobně. Česko se má skvěle, předběhli jsme v HDP Španělsko," zhodnotil Babiš.

"Naši důchodci jako jediní na světě neplatí daně. Kdo kritizuje, ať si vyzkouší žít někde na předměstí Londýna nebo Paříže," pokračoval a dodal, že se máme velice dobře a neuvědomujeme si to.

Moderátor se zeptal také na pondělní odvolání šéfa NÚKIB Dušana Navrátila. "Určitě se o úřad velice zasloužil, ale tohle bylo jednomyslné rozhodnutí vlády. Zvali jsme ho na jednání vlády, ale s ním to nešlo. Ten úřad je strašně důležitý, ale on nebyl schopný pro ministry udělat ani metodiku, jak postupovat při zadávání veřejných zakázek, podle jejich varování," uvedl Babiš.

Soukup nemohl vynechat ani osobu ministryně spravedlnosti Marie Benešové. "Dělá se mi s ní výborně. Je to skvělá dáma, která byla symbolem boje proti korupci v roce 1998. Odmítla také vstoupit do KSČ. Ona je čistá," pochvaloval si premiér.

Naopak negativně se vyjádřil o ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové, která podle něho rozvrací vládu. "Schválili jsme rozpočet, ona asi čtyřikrát změnila názor na rodičovský příspěvek a pak zase přišla s jiným," vyčítal jí Babiš. Vládní vztahy mezi ANO a ČSSD jsou prý dobré díky předsedovi sociálních demokratů Janu Hamáčkovi, se kterým se Babišovi dobře spolupracuje. "I když se to v létě nepovedlo," dodal.

Milion chvilek pro demokracii

"Od vstupu do politiky v roce 2013 neexistuje nic, co by mně, kdo mohl vyčíst. Pracuji zdarma, plat posílám samoživitelkám, letenky do Japonska a USA jsem si platil sám. I ty kytky si platím sám. V životě jsem tolik nepracoval pro sebe, jak pracuji pro lidi. A mám z toho radost, jak se daří," prohlásil premiér.

Moderátor však upozornil na demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii, v jejímž čele stojí Mikuláš Minář. "Oni demonstrují proti věcem, které neexistují. Nerozumím tomu, ale respektuji to," vyjádřil se Babiš k četným demonstracím.

V závěru pořadu se Soukup zeptal, co se Andreji Babišovi v politice nepovedlo. "Je to více věcí. Ta vláda je kompromis. Samozřejmě program je pod vlivem ČSSD," řekl premiér. A na otázku, zda se chystá kandidovat v roce 2023 na prezidenta odpověděl vyhýbavě. "Je tolik kandidátů na pozici prezidenta. Vždyť třetina senátu bude kandidovat. Já jsem manažer a ta pozice mě vyhovuje," uzavřel premiér.