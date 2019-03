Babiš vyzval ČTÚ aby se snažila o nápravu trhu

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) musí více využívat své kompetence k nápravě situace na trhu s mobilními službami. Na twitteru to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). S vládním zmocněncem pro digitalizaci Vladimírem Dzurillou se shodl na potřebě větší regulace v této oblasti, která by měla podle premiéra zvýšit konkurenci a snížit ceny i pro spotřebitele. Babiš to uvedl po schůzce s předsedou Asociace českých virtuálních operátorů Pavlem Humpolíkem.

Virtuální operátoři, kteří si pronajímají sítě od klasických mobilních operátorů O2, T-Mobilu a Vodafonu, musí mít podle Babiše vytvořené takové prostředí, ve kterém lze podnikat a v němž mohou postavit konkurenční nabídky i velkým operátorům. Humpolík premiérovi sdělil, že velkoobchodní ceny se jim nezměnily od roku 2014, přičemž ceny pro koncové spotřebitele klesly. Chtěli by proto nastavit příznivější velkoobchodní ceny. Premiér uvedl, že virtuální operátoři musí využít své zákonné možnosti a podat oficiální stížnost na ČTÚ, který může rozhodnout spor a doplnit tato fakta do analýzy. V Česku v současnosti působí téměř 200 virtuálních operátorů.

"V momentě, kdy od virtuálních operátorů nemáme jedinou oficiální stížnost na to, že by něco bylo v nepořádku, že se cítí poškozeni a že by bylo třeba našeho zásahu pro narovnání vztahu se síťovým operátorem, je velmi těžké do jejich obchodních vztahů svévolně zasahovat. Jakmile takový spor virtuální operátor vyvolá, je úřad připravený okamžitě se ujmout své role a situaci řešit," řekl mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

ČTÚ podle mluvčího využívá při podpoře konkurence všechny zákonné nástroje, které má. "Provádíme analýzu mobilního trhu, dokazujeme na něm existenci tzv. tacitní koluze (tiché shody), připravujeme aukci 5G, v níž počítáme s vyhrazením kmitočtů pro nového hráče, který by mohl zlepšit situaci na rezidentním trhu," dodal Drtina.

Babiš v úterý kritizoval dokument o reálných cenách mobilních dat, který mu dodala Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Chyběly v ní podle něj základní údaje, o které žádal. Rozhodl se proto obrátit kvůli zjišťování reálných cen mobilních dat na trhu přímo na operátory.

Mluvčí APMS Jiří Grund v reakci na Babišovu kritiku řekl, že premiér asi zapomněl, že stát financuje ČTÚ, který má údaje o cenách, podléhajících obchodnímu tajemství, k dispozici. "Asociace mobilních operátorů může jen těžko suplovat dohledové orgány telekomunikačního trhu," uvedl mluvčí. ČTÚ podle Drtiny data o cenách prezentoval ve Zprávě o vývoji trhu, ale mobilní operátoři data zpochybnili a přislíbili premiérovi dodat jiná a přesnější.

Operátoři Babiše v dokumentu s odkazem na veřejně dostupné zdroje informovali, že cena mobilních dat poklesla za poslední dva roky o 67 procent, což bylo téměř nejrychleji v EU. Za poslední rok pak data zlevnila o 42 procent. Asociace zmiňuje například lednovou studii Cable UK, podle které jsou ceny dat v ČR pod průměrem EU. Nominální cena jednoho gigabyte (GB) mobilních dat je 4,9 dolaru (zhruba 110 korun), zatímco průměr EU je o dva dolary vyšší.

Podle několika mezinárodních srovnání jsou ceny mobilních služeb včetně přenosů dat v Česku jedny z nejvyšších v Evropě. Operátoři se brání, že ceny nejsou takové, jak ukazují srovnání vycházející z jejich ceníků, protože velká část uživatelů získala individuální výhodnější nabídku.

Babiš na twitteru uvedl, že jednal s Humpolíkem kvůli snížení cen pro zákazníky na trhu mobilních služeb. "Napsal mi, že podniká v prostředí, kde je nepoměr velkoobchodních a maloobchodních cen. Dnes mi to přišel popsat osobně," uvedl. S Dzurillou se pak shodl na potřebě větší regulace, která by podle jejich představ měla zvýšit konkurenci a zlevnit ceny i pro spotřebitele. "ČTÚ musí daleko víc využívat svých kompetencí a nástrojů, kterými už dnes disponuje, k nápravě situace na trhu," dodal Babiš.