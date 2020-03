Babiš vyzval Trumpa, aby po vzoru ČR zavedl nošení roušek

Premiér Andrej Babiš (ANO) na twitteru vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se inspiroval v ČR a zavedl také povinné nošení roušky na veřejnosti. Předseda vlády uvedl, že video vyzývající lidi k nošení roušek poslal většině evropských prezidentů a premiérů. Za vzkaz ho zkritizoval například předseda lidovců Marian Jurečka, podle kterého premiér nemá na nošení roušek v ČR zásluhu.

Babiš Trumpovi napsal, aby zkusil vyřešit problém s koronavirem "českým způsobem". Uvádí, že nošení obličejové roušky omezuje šíření viru o 80 procent a že ČR stanovila pro své občany používání roušky jako povinné.

Mr. President @realDonaldTrump, try tackling virus the Czech way. Wearing a simple cloth mask, decreases the spread of the virus by 80 %! Czech Republic has made it OBLIGATORY for its citizens to wear a mask in the public. Pls retweet. God bless America!https://t.co/BATFV8l3ob