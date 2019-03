Babiš znovu zaútočil na Piráty: Zkuste se nejdřív poctivě živit

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně opět zaútočil na poslance Pirátů. Důvodem bylo zpochybňování existence jeho plánu, jak vrátit Česko na špičku Evropy. Babiš řekl, že plán je obsažen v jeho knize O čem sním, když náhodou spím. Předseda vlády uvedl, že Piráti by se měli před vstupem do politiky zkusit živit poctivě. Reagoval tak na vystoupení předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka, podle něhož premiérovy plány jsou jen v předvolební publikaci bez uvedení konkrétních termínů splnění.

"Zkuste se nejdřív živit poctivě a vraťte se potom do politiky a potom nám to můžete ukázat. Vy o reálném životě nevíte vůbec nic," prohlásil ministerský předseda.

Svou knihu označil Babiš za vizi rozvoje České republiky do roku 2035, je podle něj konkrétní. "My postupně ten plán plníme," uvedl. Odmítl Michálkovo tvrzení, že autorem knihy je Babišův spolupracovník Marek Prchal. "To psalo 200 lidí. Já jsem to vymyslel," řekl.

Premiér se také ostře vymezil proti poslankyni STAN Věře Kovářové, podle níž si možná nechává platit stovky příznivých příspěvků ke svým každonedělním vyjádřením na facebookovém účtu. "Vy jste tak zoufalá. Nejste nešťastná. To máte z vlastní hlavy, nebo vám to někdo poradil? Každý víkend dělám výkaz práce, to vy neděláte, jen tak plácáte," uvedl Babiš.

Kovářová k tomu uvedla, že přesně tak si Babišovu reakci představovala. Podle ní nebyla hodna premiéra, ale spíše psychologa. Poslankyně dodala, že od ministerského předsedy očekávala "odpověď věcnou a slušnou bez jakéhokoli napadání". Babiš svou reakci zdůvodnil tím, že poslankyně "sprostě lhala" o tom, že si platí příspěvky na facebooku.