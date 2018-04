"Babiše do koše! Pryč s estébákem!" Češi protestovali proti premiérovi

Stovky až tisíce lidí se sešly téměř ve 20 městech po celé republice, aby protestovaly proti trestně stíhanému premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO) a jeho vládě. Největší shromáždění se konalo v Praze, kde demonstrovalo několik tisíc lidí. Na brněnské náměstí Svobody dorazilo podle odhadu ČTK nejméně 2000 lidí. V dalších krajských městech přišly většinou stovky demonstrantů.

Shromáždění spojuje názor, že trestně stíhaný premiér v demisi Babiš je překážkou vzniku fungujícího kabinetu. Lidé podepisují petici Za slušného premiéra a slušnou vládu, vyzývají Babiše k rezignaci.

Zpěvem české hymny v podání Dagmar Peckové skončila hodinová demonstrace na pražském Václavském náměstí proti premiérovi v demisi Babišovi (ANO). Sešlo se na ní několik tisíc lidí, zaplnili střední část náměstí od Opletalovy po Vodičkovu ulici.

Demonstranti měli desítky transparentů, vlajek ČR a EU. Někteří účastníci se vyhraňovali také vůči prezidentovi Miloši Zemanovi a předsedovi SPD Tomiu Okamurovi. Protest byl zejména ve znamení skandování hesel proti Babišovi.

Na úvod akce mávali demonstranti za víření bubnů papírovými peticemi srolovanými do podoby pendreků. Skandovali například "Babiše do koše!" nebo "Ano? Ne!" nebo "Je to pravda, je to tak, vládne nám tu StBák!".

Ač mělo jít o nepolitickou akci, v davu se objevily znaky politických stran například TOP 09 nebo Pirátů.

Jako první promluvil k demonstrantům organizátor demonstrace Mikuláš Minář. Zopakoval, že není přípustné, aby v čele státu byl trestně stíhaný člověk. "Myslím si, že je to potřeba a že to je nutné nesedět jenom doma, když je člověk třeba naštvaný. Jsem naštvaný na to, jak se nám to vyvíjí, abychom měli v čele vlády někoho, kdo je trestně stíhaný," řekl herec Jan Potměšil.

Mezi přítomnými se objevily plakáty s nápisy "Česko není firma" nebo obrázek Babiše za mřížemi s textem parodujícím název jeho knihy O čem sním, když náhodou spím. Dále pak také například nápis "Nechci Bureše ani Prasedenta".

Organizátoři demonstrace pokládají za nepřijatelné, aby byl premiérem trestně stíhaný člověk, který je vedený jako agent komunistické Státní bezpečnosti. "Pokud by byl premiér z hnutí ANO, ale ne sám Babiš, nebylo by to ideální, ale byli bychom spokojení," řekl před demonstrací Minář.

Pořadatelé neměli pódium, na kterém by vystupovali řečníci. Protest byl koncipován tak, že jeho středem byly stolky s peticemi. "To symbolizuje to, že ve středu celé akce je podepisování petice za odchod Andreje Babiše. Nechceme strhávat pozornost na řečníky, na nějaký centrální program, ale chceme, aby se kolem centra vytvořil velký okruh lidí a celé to bylo určené k účelu té akce," vysvětlil Minář.

Součástí demonstrací v celé zemi je podepisování petice nazvané Za slušného premiéra a slušnou vládu. Vyzývá ministerského předsedu k rezignaci a poslance k vyslovení nedůvěry jím případně předložené vládě. V akci Milion chvilek pro demokracii, kde chtějí organizátoři nasbírat milion podpisů, jich k dnešku mají přes 236 tisíc.

Na sběr podpisů mají signatáři ještě zhruba dva měsíce. Nyní nastane druhá fáze, kdy budou sami signatáři shánět podpisy i mimo internet. "Je možné, že Andrej Babiš odstoupí, nebo že nebude podruhé jmenován premiérem - a v tu chvíli samozřejmě si budeme muset položit otázku, jestli má cenu ještě podpisy sbírat, protože to by byla naše výhra, toho chceme docílit," podotkl Minář.

Demonstrace navázaly na podobné akce z počátku března, kdy lidé v několika městech žádali odchod komunistického poslance Zdeňka Ondráčka z čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ondráček posléze z čela komise odstoupil.

Proti zneužívání moci se vyslovili účastníci shromáždění v centru Brna. Na náměstí Svobody dorazilo podle odhadu ČTK nejméně 2000 lidí; pořadatelé účast odhadují až na 4000 lidí. Policie uvádí nižší čísla. Akci zorganizovali dobrovolníci, kteří nesouhlasí s kroky premiéra v demisi Babiše (ANO). Poukazují na jeho trestní stíhání a kritizují některá rozhodnutí vlády bez důvěry. Lidé měli transparenty s nápisy jako Babiše do koše nebo Nechceme estébáka premiérem.

Na centrálním Masarykově náměstí v Ostravě se sešlo několik stovek lidí. Lidé měli transparenty a podepisovali petici. Na náměstí vystoupilo více než deset řečníků z řad umělců, studentů, ekologů i publicistů. Zaznělo také několik protestsongů.

U katedrály svatého Bartoloměje v Plzni se sešly stovky lidí všech věkových skupin, včetně místních politiků z různých stran. Mnoha dali organizátoři i prostor pro proslov. Lidé podepisovali dvě petice - Za slušného premiéra a slušnou vládu a také petici poslancům ANO zvoleným v Plzeňském kraji. Babišovi kritici uváděli, že vláda bez důvěry provádí čistky, že v jejím čele je trestně stíhaný premiér, podle některých vláda hledá podporu u komunistů a rasistů. "Ruce pryč od policie a vyšetřovatelů vaší kauzy! Ruce pryč od novinářů a svobody médií!" vzkázal Babišovi jeden z řečníků a organizátorů shromáždění Robert Elva Frouz. Ke shromážděným krátce promluvil i polistopadový ministr vnitra Jan Ruml. Současná situace ho vede k tomu, že uvažuje o návratu do politiky.

V Hradci Králové se shromáždění na Masarykově náměstí zúčastnilo několik set lidí. "Děkuji vám všem, bez vás by to nešlo. Dali jste najevo, že vám to není jedno," řekl jeden z řečníků. Podle organizátorů, kteří chtěli upozornit na kumulaci moci v rukou jednoho člověka, dorazilo okolo 800 lidí. V davu byly vidět transparenty, například s nápisy: "Nechci nový Únor", "Nikdo mi naplatí, že tu jsem." Babiš dnes shodou okolností právě Královéhradecký kraj s dalšími ministry navštívil. Na závěr návštěvy kraje Babiš řekl, že demonstrující nechtějí vést debatu a argumentovat. "Pro mě je podstatné číslo, že nás volilo 1,5 milionu lidí," řekl novinářům.

Několik set lidí se zapojilo do protestů v Ústeckém kraji. V centru krajského Ústí nad Labem se sešla asi stovka lidí včetně komunálních politiků. Podle ředitele ústecké policie Vladimíra Danyluka se akce obešla bez narušení veřejného pořádku.

Na náměstí v Teplicích se sešlo zhruba 200 lidí, kteří skandovali "Babiše do koše". Organizátoři rozprostřeli i několik koblih a dalšího jídla, které následně dali bezdomovcům.

V Liberci přišlo na poklidný protest proti krokům vlády bez důvěry a premiéra 250 až 300 lidí. Organizátor akce Vojtěch Miler mimo jiné vyzval demokratické strany, aby začaly spolupracovat pro záchranu demokracie. Někteří účastníci podepsali petici na obranu veřejnoprávních médií a na závěr zhruba dvacetiminutového mítinku si společně zazpívali státní hymnu.

V Pardubicích pořádají shromáždění čtyři mladé ženy, které dříve zorganizovaly demonstraci proti zvolení poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti GIBS. "Upozorňujeme na věcí, o kterých si myslíme, že nejsou správně, aby lidé nezůstali lhostejní. Protestujeme proti problematické osobě Andreje Babiše, kvůli tomu, že je trestně stíhaný, takový člověk by neměl být premiérem," řekla jedna z organizátorek Ivana Böhmová. U sochy letce Jana Kašpara na pardubické třídě Míru se sešly stovky lidí.

Více než stovka lidí se shromáždila na náměstí Míru ve Zlíně. Také zde lidé podepisovali petiční archy kritizující kroky vlády a prezidenta. Účastníci nesli státní vlajky i transparenty, například s nápisem "Nás si nekoupíš". O hudební doprovod akce se postaral písničkář Ziggy Horváth, který patří k velkým obdivovatelům Karla Kryla.

Odhadem 400 až 500 lidí se shromáždilo u Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Akci přišla přesně v 18:00 podpořit zhruba stovka studentů, kteří se na Horní náměstí vydali pochodem od Zbrojnice se skandováním a provoláváním hesel. Na transparentech nechyběly nápisy jako "Nejsme tvoje firma", mnozí také nesli státní vlajku. Záhy se začala na náměstí tvořit fronta kvůli podpisu pod petici s výzvou k Babišově rezignaci. Mezi organizátory nechyběly známé osobnosti, například první polistopadový rektor Univerzity Palackého Josef Jařab.

V Karlových Varech desítky lidí podepisovaly petici proti krokům vlády v demisi a prezidenta Miloše Zemana. Lidé, kteří se v centru lázeňského města sešli, volali protibabišovská hesla a hráli písně Karla Kryla.