Babišova kauza? Lidem je to fuk, tvrdí Kalousek

Politickou situaci v Česku ovládá kauza premiéra Andreje Babiše. Jak ji vnímá předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek? Jak hodnotí roli médií? Na tyto otázky odpovídal on-line deníku TÝDEN.CZ.

Aktuálně v Česku i v Evropské unii vládne kauza Andreje Babiše. Co si o ní myslíte?

Především ji vnímám jako velkou ostudu pro Českou republiku. Myslím si, že v historii Evropské unie se ještě nikdy nestalo, aby předseda vlády jedné členské země byl ve vážném podezření, že zneužívá evropské peníze. Navíc to, že je v konfliktu zájmů, je zcela evidentní a není o tom pochyb. Řada z nás již na to pět let upozorňuje, jenže lidé si na to zvykli. Tak je Andrej Babiš v konfliktu zájmů, no a co...

Čím si vysvětlujete, že je to lidem, jak říkáte, jedno?

Zvykli si. Navíc, jsem toho názoru, že síla Andreje Babiše pramení z jeho mimořádně silné pozice v médiích.

Jak to myslíte?

Víte, pokud by tady opravdu byla média svobodná a suverénní, jako byla dříve, řekněme v době za našich vlád, tak ten mediální tlak byl tak obrovský, že by ho ani Andrej Babiš neustál.

Média ale o kauze premiéra informují. Zdá se vám, že nevyvíjejí dostatečný tlak?

Ano. Není tu zkrátka vytvořený mediální tlak, který jen tak nepřejde. Našemu premiérovi patří významná část mediálního trhu, má nejvýznamnější vydavatelství v zemi a bezpochyby uzavřel dohody i s ostatními vlastníky ostatních médií. Koneckonců onen výrok o atomovém kufříku, který jeden z těch vlastníků použil, tu domněnku vlastně dokládá, že se jaksi navzájem dokáží dohodnout a částečně se držet v šachu. Situace na mediální trhu se změnila od té doby, co většinu skoupili čeští podnikatelé. Nehledě na to, že Agrofert a jeho spřátelené firmy investují každý rok velké peníze do reklam a média z reklam těží. Je pochopitelné, že pak daným šéfredaktorům obchodní ředitelé vysvětlují, že pokud chtějí něco napsat, měli by myslet také na to, jestli chtějí, nebo nechtějí mít na výplatu svých redaktorů.

Vy jste zmínil, že pro Česko je tato situace ostudou. Může kauza premiéra naší zemi uškodit i jinak?

Pochopitelně, pro každou zemi je strašně důležité, jakou má váhu a jakou má prestiž v mezinárodní politice. A s touto kauzou naše prestiž nesmírně poklesne - to jsou takzvané nehmotné ztráty. Je to stejné, jako když si vás ve společnosti někdo přestane vážit - nikdo vám sice nic nesebere, ale jste na tom podstatně hůř, než když si vás lidé váží. A ta země to má v mezinárodní politice podobně. Ztratí-li váhu, prestiž a je-li v podezření, že její premiér zneužívá dotace, tak se to zákonitě na zahraniční politice podepíše. A zejména tím, že nikdo nebude brát vážně to, co chce.

A co presumpce neviny?

To je termín z trestního práva a ten já ctím. O tom, jestli premiér spáchal, nebo nespáchal nějaký trestný čin, nemůžu říct nic. K tomu se vyjadřuje pouze nezávislý soud. Ale v politice přece neplatí trestní právo, tam platí, zejména v mezinárodní politice, důvěryhodnost. A jestli ji ztratíte, tak nikdo nezjišťuje, jestli jste spáchal trestní čin nebo ne. Zkrátka vám nikdo nevěří. Proto se tomu také říká konflikt zájmů. To není o tom, že v té situaci něco udělal, nebo neudělal, to je o tom, že se v té situaci vůbec nesmí ocitnout. Já jsem to kdysi přirovnal k pozici tygra v masně...

Proč?

Protože si můžete pustit tygra do masny, zavřít ho tam a odejít. Zároveň doufat, že si ten tygr nekousne. Ale mnohem prozíravější je, vůbec tygra do masny nepouštět, protože on v té masně má konflikt zájmů a víme, jak by to dopadlo.

Může podle vás padnou vláda?

Nemyslím si. Babiš nemíní odstoupit, koneckonců to i sám řekl. Jenže svým přístupem zatáhl do kauzy nejen svou rodinu, ale také celou naši zemi. Navíc má kolem sebe spoustu věrných partnerů ve Sněmovně a především na Hradě. Jeho pozice na domácí politické scéně je pevná.