Babišova vláda? Ztráta času, zaznělo v Aréně Jaromíra Soukupa

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Aréna Jaromíra Soukupa Tomia Okamuru, lídra hnutí SPD. Také dorazil předseda Poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka a místopředseda ODS Martin Kupka. Došlo i na výměnu názorů ohledně končící Babišovy vlády nebo na nízké platy učitelů. Do diskuze se zapojili i diváci, kteří na závěr zhodnotili vystoupení všech zúčastněných.

Celý pořad se nesl v duchu živé debaty. Jako tradičně začal Jaromír Soukup, generální ředitel TV Barrandov a moderátor pořadu, aktuálními událostmi, které se nedávno odehrály. Hlavním styčným tématem se však stalo školství. Všichni přítomní hosté se shodli, že je na čase, aby se tento problém začal řešit, a to urychleně. Zejména se řešily platy učitelů.

"Budeme se snažit, aby platy učitelů vzrostly," potvrdil Soukupovi Kupka. Dodal, že kdyby se zrušila například předškolní docházka, jak navrhuje ODS, mohla by to být cesta k navýšení platů kantorům, neboť by se mohlo ušetřit dost prostředků. Na něj navázal Okamura. "Plat učitelů by měl být 1,3 násobkem průměrné mzdy v Česku, to znamená přibližně 40 tisíc korun," uvedl.

A kde na to vzít prostředky navíc? Tomio Okamura nastínil několik řešení, které jeho hnutí SPD dlouhodobě prosazuje. "Navrhujeme, aby se zastavilo financování politických neziskovek, ušetřili bychom 11 miliard. Rovněž bychom se zaměřili na nepřizpůsobivé lidi, kteří jsou práce schopní, ale pobírají dávky. Dneska to dělá sto tisíc lidí. Kdyby se to vyřešilo, opět bychom ušetřili několik miliard, které by mohly směřovat k pracujícím," uvedl příklady lídr hnutí SPD. Dodal, že je ostuda, že u nás učitelé ztratili vážnost, kterou kdysi mívali.

"Já bych chtěl reagovat na pana Okamuru," přihlásil se vzápětí o slovo Chvojka. "Nezlobte se, ale ty vaše návrhy tak jednoduché zase nejsou. My určitě chceme, aby se učitelům zvýšil plat. Jsme na to připravení. Rozhodně to není to o tom, že ty peníze nemáme, my si musíme říct, jak s těmi prostředky, které k dispozici máme, naložíme a rozdělíme," uvedl předseda Poslaneckého klubu ČSSD.

Následně to ve studiu začalo vřít. Jaromír Soukup chtěl vědět, co si jeho hosté myslí o vládě Andreje Babiše. Jako první se ke slovu dostal Tomio Okamura, který si nebral servítky a pustil se do hodnocení.

"Pro nás je v SPD důležité, aby lidé měli více peněz, byli v bezpečí a aby se dočkali spravedlnosti. Jenže slušní lidé nemají více peněz, bezpečnost je totální blamáž a spravedlnost? Vůbec se nepomohlo lidem v dluhových pastech. Podle nás je to totální selhání vlády a jen prázdné sliby - prostě sliby chyby," uvedl rozčileně. Zároveň dodal, že v hnutí SPD nevěří českému státu, neboť nemá pod kontrolou osobní informace občanů. Právě tato poznámka vyvolala mezi zbylými hosty prudké reakce.

"Je zarážející, že pan Okamura řekl, že nevěří českému státu. Já tedy českému státu věřím a těžko bych dokázal žít v zemi, které nevěřím. Kdyby to tak měli všichni, tak tu žijeme ve velké depresi," poznamenal Kupka. S ním souhlasil také Chvojka. "Pro mě je to stejně šokující, že ústavní činitel řekne, že nevěří českému státu," uvedl. Lídr SPD se ale svůj výrok snažil uvést na pravou míru, že se cítí být vlastencem a myslel tím hlavně práci tajných služeb.

Okamura diskuzi u diváků vyhrál

Následně se všichni zaměřili opět na hodnocení vlády. "Já jí vyčítám, že se na všechno zaměřovala plošně jako třeba EET. Místo toho, aby se úzce zaměřila na ty, co něco porušují, zaměřují se na všechny - tedy i na lidi, kteří jsou poctivý," uvedl Kupka. Navíc poznamenal, že se v zemi hodně zvyšuje byrokratická zátěž. "To se musí změnit a lidem ulehčit, aby se lidé zbytečně nepotýkali se zbytečně velkým množství papírů," dodal.

Ke slovu se také ještě jednou dostal představitel ČSSD. "Vláda nedokázala vůbec nic. Je logické, že když je bez důvěry, nemá většinu ve sněmovně, tak nemůže prosadit vůbec nic. A to, co udělala v rámci své exekutivní pravomoci, to je v rozporu s tím, co chceme my. A co se týče obrany, spravedlnosti a rozvoje místního rozvoje? To byla přehlídka ztraceného času," uzavřel téma Chvojka.

Na závěr měli diváci v publiku možnost se pomocí barevných kartiček vyjádřit, která z promluv účastníků byla pro ně nejlepší. Celé studio vyjma výjimek hlasovalo zeleně pro Tomia Okamuru, jehož odměnili i potleskem. Představitelé ODS a ČSSD si vysloužili výraznější kritiku.

