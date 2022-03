Balíkoví dopravci zvýšili za poslední měsíc o třetinu palivový příplatek

Balíkové přepravní firmy zvýšily kvůli rostoucím cenám nafty za poslední měsíc palivový příplatek, který se připočítává k ceníkovým cenám dopravy, až o třetinu na dosud rekordní úroveň kolem 11 až 13 procent. Zároveň začaly příplatek stanovovat na denní nebo týdenní bázi místo předchozí frekvence jednou měsíčně. E-shopy zatím zvýšené ceny dopravy přenesly na zákazníky jen zčásti nebo vůbec. Vyplývá to z aktuálních informací jednotlivých fire.

Nafta u čerpacích stanic za poslední měsíc zdražila o zhruba deset korun a v současnosti se v průměru prodává za 46,50 Kč. Přepravci mají palivové příplatky uvedené ve svých cenících vždy k určité ceně nafty.

Výše palivového příplatku tuzemské přepravy se podle generálního ředitele společnosti DPD Miloše Malaníka odvíjí od průměrné ceny nafty zjišťované Českým statistickým úřadem a zveřejňované každý pátek na internetových stránkách ČSÚ. "Nedávno jsme upravili frekvenci jeho zveřejňování z měsíční na týdenní tak, aby více reflektoval realitu a týdenní změny ceny nafty uváděné ČSÚ. Dosavadní procentuální hodnoty příplatku jsme nijak neměnili, rozšířili jsme pouze o nový, dříve neexistující interval při průměrné ceně nafty nad 60 Kč za litr," dodal Malaník.

Zvýšení cen přepravy kvůli vyšším příplatkům zatím internetové obchody a další prodejci přenesli na koncové zákazníky jen částečně. "Dopravu pro naše zákazníky jsme nezdražili, ale je pravda, že v posledních týdnech nám dopravci účtují vyšší příplatky," uvedl například ředitel marketingu Astratex Karol Guláš.

Logistická firma Zásilkovna stanovuje podle mluvčího Kamila Chalupy palivové příplatky každý den podle údajů o cenách na webu Kurzy.cz. Započítává je do cen přeprav pro podnikatele bez DPH podle platného ceníku. Ceny v rámci služby pro fyzické osoby Mezi námi firma nezměnila a stále si účtuje základní sazbu 69 korun.

Lodní dopravu z Asie do Česka přitom podle firem neovlivňuje válka nebo ceny pohonných hmot, ale lockdowny v Číně. Země se virus snaží zcela vymýtit a kvůli nulové toleranci ke covidu dochází k ohrožování dodavatelských řetězců, protože zastavuje výrobu a překládku zboží. Tuzemští spotřebitelé by to ale podle oslovených distribučních firem měli pocítit jen částečně. "Kontejnery, u nichž mělo zkraje března dojít v Šen-čenu k nalodění, dorazí do Evropy až ve druhé polovině dubna nebo na počátku května. Zpoždění tedy bude zhruba měsíční proti normálu," uvedl David Fuchs z distribuční a logistické firmy Agora DMT, která do ČR dováží elektroniku.