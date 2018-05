EU Balkán potřebuje, říká Babiš. Termín pro rozšíření postrádá

Česká republika se společně s dalšími státy takzvané visegrádské čtyřky (V4) staví kriticky k tomu, že Evropská unie západobalkánským zemím neposkytla žádný časový plán jejich vstupu do EU. Novinářům to ve čtvrtek na summitu EU a západního Balkánu řekl český premiér v demisi Andrej Babiš. Součástí V4 je i Slovensko, Polsko a Maďarsko. Babiš dodal, že zahrnutí celého Balkánu do EU je cestou k rozšíření schengenského prostoru na celou Evropu, což povede k zefektivnění ochrany hranic kontinentu.

"Jsme kritičtí k tomu, že vlastně není žádné datum," řekl Babiš. "Ten region má svoje problémy, je potřeba, aby si (státy) vyřešily své konflikty, aby si definitivně řekly, které hranice platí, aby bojovaly účinně proti organizovanému zločinu, proti korupci a udělaly reformy," poznamenal. Unie by podle něj měla nějaký časový harmonogram balkánským státům stanovit.

Z šesti západobalkánských států usilujících o budoucnost v EU, tedy Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Makedonie a Kosovo, je nejdál Bělehrad s Podgoricou. Jako o smělém, ale reálném termínu pro Srbsko a Černou Horu mluví EU o roku 2025. Další balkánské státy konkrétní harmonogram neznají.

Členství všech balkánských států je podle Babiše v zájmu celé Evropy. "A hlavně, co si myslím, to má směřovat k tomu, aby ten schengenský prostor byla celá Evropa. Abychom bránili bezpečnost Evropy na našich přirozených kontinentálních hranicích. To by měl být ten cíl," dodal.

V souvislosti s jednotou V4 zmínil Babiš postoj k migraci. "V4 plánuje setkání v červnu s britskou premiérkou (Theresou Mayovou)," řekl Babiš s tím, že skupina zve na své jednání i německou kancléřku Angelu Merkelovou a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, se kterými chce na toto téma diskutovat.

Mayová by mohla přijet na jednání do Bratislavy ve druhé polovině června, na podzim by se schůzky mohli zúčastnit Merkelová s Macronem. O 21. červnu se pak hovoří jako o setkání rakouského kancléře Sebastiana Kurze s představiteli V4.