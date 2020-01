Bartoš nastínil strategii. Rýsuje se spolupráce se STAN?

Hnutí STAN je v současné chvíli pro Piráty politicky nejbližší partner. Případnou koaliční spolupráci by s ním ale Piráti domlouvali až po volbách. Na tiskové konferenci v Ostravě to v sobotu řekl znovuzvolený předseda Pirátů Ivan Bartoš.

"Česká pirátská strana je středová liberální strana. Jediná další skutečně středová liberální strana v České republice je v tuto chvíli hnutí STAN, ostatní strany jsou spíše směrem k té konzervativní části politického kompasu nebo třeba směrem k nějakým autoritářským typům stran, minimálně do systému řízení. Takže ve spolupráci by to byl politicky nejbližší partner," řekl Bartoš.

Připomněl, že o výzvě ke spolupráci v krajích po volbách, nikoliv před volbami, hovořil i předseda STAN Vít Rakušan. Bartoš řekl, že před každými volbami ukazují povolební strategii. Piráti nevyloučili spolupráci s demokratickými stranami, vyloučili spolupráci se stranami typu hnutí Tomia Okamury či s komunisty.

"Máme jasné podmínky. To jsou, že do vlády nejdou za tu stranu lidé, kteří mají třeba střet zájmů nebo korupční minulost, nebude tam mít většinu hegemon na české politické scéně, vládní hnutí ANO. To jsme měli v předchozí strategii a já si myslím, že to bude obsaženo i v té budoucí, ve volbách v roce 2021," řekl Bartoš.

Zdůraznil, že koalice se vytvářejí po volbách podle toho, kde strany najdou průniky programů. "Já si myslím, že jsme autentický směr v české politice, že máme co nabídnout. V řadě velkých měst v České republice spolupracujeme na koaličním půdorysu a uvidíme, jakým směrem se bude vyvíjet česká politická situace v tomto roce po krajských volbách a zejména ve volebním roce 2021," řekl předseda Pirátů.

Piráti jsou podle něj ochotni spolupracovat s těmi, kdo dodržují pravidla a dělají transparentní zodpovědnou politiku. Bartoš připomněl, že o vládním angažmá Pirátů se jednalo už v roce 2017. "Byli jsme poptávanou nevěstou. Bohudík jsme zásadoví a neuhnuli jsme z toho, co jsme deklarovali v naší povolební strategii, tudíž jsme skončili jako konstruktivní opozice," uvedl Bartoš

Kdo dál do vedení?

O pošty čtyř místopředsedů Pirátů se na sobotním celostátním fóru strany v Ostravě uchází sedm lidí. Jsou to europoslankyně Markéta Gregorová, náměstkyně ostravského primátora Andrea Hoffmanová, současný místopředseda strany a poslanec Radek Holomčík, ostravský zastupitel a vedoucí administrativního odboru strany Martin Kučera, poslanec Jan Lipavský a poslankyně a nynější první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Kandidátem na místopředsedu je i Vojtěch Pikal, který se neúspěšně ucházel o post předsedy strany. Od kandidatury na místopředsedu odstoupil Jan Bednařík.

"Potřebujeme detailnější plán pro ekonomiku, potřebujeme se změnit v zemi, kde jsou podniky s přidanou hodnotou," řekla Richterová. Velká podpora podle ní musí jít i do udržitelnosti zdravotního, sociálního a vzdělávacího systému. Richterová účastníkům fóra slíbila mimo jiné dokončení knihy o práci, kterou už Piráti odvedli.

"Předsednictvo by se nyní mělo věnovat více dlouhodobým projektům, dlouhodobému programu, vizím, které překračují jedno či více volebních období do Sněmovny," řekl Kučera. Piráti podle něj mají v poslední době určitý skluz v transparenci či zodpovědném hospodaření. "Na to bychom se měli zaměřit, aby nám to pak nemohli naši oponenti vyčítat," řekl Kučera.

Holomčík řekl, že za důležité považuje přibližování republikového předsednictva krajům. "Náš stát dlouhodobě kašle na řešení celé řady problémů. A právě Pirátská strana by měla být platformou pro zapojení aktivních lidí, kteří tyhle problémy chtějí aktivně řešit a samozřejmě s námi sdílí nějaký hodnotový kompas," řekl Holomčík.

Gregorová řekla, že by chtěla být místopředsedkyní pro Evropu a také si vzít na starost dotažení projektu Pirátského institutu. "Chtěla bych fungovat jako spojka Evropy s Českou republikou. Rosteme, a tak je důležité zahrnout další region, region Evropy," řekla Gregorová.

Hoffmanová řekla, že Piráti musí plně využít lidský potenciál, který mají. "Musíme se více zaměřit na práci se členy strany i našimi příznivci. Kromě odborného i personálního růstu strany se musíme věnovat i budování vnitrostranické kultury," řekla Hofmanová.

Lipanský řekl, že Piráti jsou skutečnou demokratickou alternativou populistům či různým extremistům, ale zároveň nabízejí protiváhu tradičním konzervativním stranám. "Musíme našim voličům a především starším občanům ukázat a odprezentovat, že se o ně dokážeme postarat. Musíme získat jejich důvěru," řekl Lipanský.