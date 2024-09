Bauer: Z vojenského hlediska by Ukrajinci neměli být omezeni ve využití zbraní

Z vojenského hlediska by neměli Ukrajinci být omezeni ve využití dodaných zbraní. Shodli se na tom dnes předseda Vojenského výboru Severoatlantické aliance (NATO) Rob Bauer a náčelník generálního štábu Karel Řehka. Česko podle šéfa armády žádná taková omezení nedává.

Debaty o omezeních pro používání zbraní poskytnutých Ukrajině se vedou na různých úrovních. Zavedla je například Itálie, naopak země jako Česko, Švédsko či Nizozemsko pro využití zbraní nestanovují žádné podmínky. Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že NATO by se ocitlo ve válce s Ruskem, pokud by Západ umožnil Ukrajině útočit na cíle hluboko v ruském území.

Podle Bauera by z vojenského hlediska zrušení omezení dávalo naprostý smysl. Zároveň ale poznamenal, že země, které dodávají zbraňové systémy Ukrajině, mají právo dát limity k jednotlivým zbraním. "K tomu je politická diskuse," řekl.

"Je naprosto legitimní působit palebně proti cílům na ruském území, je to v souladu s právem ozbrojeného konfliktu," řekl Řehka. "Dává to z vojenského hlediska naprosto smysl. Na druhé straně jsou suverénní politická rozhodnutí. Je to právo každé země, která poskytne systémy, aby o tom rozhodla. Je nezbytné zvážit každý aspekt včetně eskalačního potenciálu," dodal šéf české armády.

Bauer řekl, že NATO je silnější a připravenější než kdykoli předtím. Silné odstrašení podle něj vyžaduje také odolnou společnost. Uvedl také, že ukrajinské ozbrojené síly jsou příkladem odhodlanosti a odvahy. "NATO bude sehrávat silnější úlohu při podpoře Ukrajiny. Představuje to investici do naší kolektivní budoucnosti. Je to další krok k tomu, aby ukrajinská vlajka mohla zavlát před velitelstvím NATO," podotkl.

Pro Řehku bylo při zasedání výboru důležité právě téma podpory Ukrajiny. "Naše země silně podporuje Ukrajinu od vypuknutí invaze ve velkém rozsahu jak ve formě poskytování výcviku a konzultací, tak prostřednictvím poskytování techniky," řekl. Za další zásadní téma považoval ruské hybridní hrozby. "Celkový trend je znepokojivý. Je to výzva nejen pro vojáky, ale pro celou společnost," uvedl. Za důležitou považoval také debatu o realizaci výstupů z červencového summitu NATO ve Washingtonu.