Bazény potřebují na léto plnou kapacitu, problémem jsou i testy, míní podnikatelé

Pro bazény není podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) před létem dobrá zpráva, že bude od 1. července platit kapacitní limit 75 procent. Červenec a srpen pro tyto provozy znamenají hlavní sezonu. Limit počtu návštěvníků tak provozovatelům přinese jen další ekonomické ztráty bez možnosti kompenzace. Na dotaz to uvedl viceprezident ČUCR Martin Plachý. Návštěvnost bazénů není podle jejich asociace nyní uspokojivá, pohybuje se mezi 15 až 20 procenty standardní kapacity. Problémem je, že lidé mají vstup povolen jen s negativním testem na koronavirus, řekl ve středu předseda představenstva Asociace bazénů a saun ČR Pavel Košnar.

Vláda v pondělí rozhodla, že díky příznivému vývoji epidemické situace povolí bazénům, koupalištím, wellness centrům a solným jeskyním naplnit od 1. července kapacitu na 75 procent. Momentálně platí limit 50 procent.

Prázdninové měsíce jsou podle Plachého pro většinu bazénů a bazénových center nejdůležitějším obdobím roku, podobně jako zima pro lyžařské areály. "Omezení kapacity znamená také omezení tržeb, které určitě propadnou minimálně o 25 procent ve srovnání s normální letní sezonou. Bazény byly za poslední rok zavřené přes 300 dní a jejich provozování je neustále omezováno," řekl Plachý. Kapacitní limit bude podle něj komplikací i pro návštěvníky, protože se tak ke koupání dostane méně lidí.

Každé zvýšení kapacity provozovatelé bazénů, saun a wellness vnímají podle Košnara pozitivně. Zároveň věří, že do začátku plné sezony bude kapacita uvolněna na 100 procent. Za velký problém ale považují nutnost testů na koronavirus před vstupem do areálů. "Antigenní test má platnost 72 hodin a lze udělat bezplatně čtyři testy, což znamená že v jednom měsíci se děti, ale i dospělí pomocí těchto testů dostanou do uvedených provozů pouze 12 dní. Další testování by si museli uhradit. To navýší náklady na pobyt v bazénech, na koupalištích, v saunách a wellness," uvedl Košnar.

Povinné testy jsou nyní hlavní komplikací pro návštěvníky také podle výkonného ředitele sítě saunových světů Saunia Jaroslava Zonygy. Omezená kapacita není v současné chvíli pro sauny problém, v jejich případě je totiž po sezoně. "Co se týká návštěvnosti tak jsme i přes veškeré komplikace zhruba na plánu a je znát, že naši zákazníci na saunování nezapomněli a chtějí si u nás stále posilovat imunitu a relaxovat," řekl. Doplnil, že Saunia chystá v brzké době otevřít také venkovní bazén v Karlových Varech pod názvem Saunia Thermal Resort, kde bude dostatečná kapacita pro provoz zásadní. Zonyga věří, že do otevření žádný limit platit nebude.