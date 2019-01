BD Svatopluk: Nejpodstatnější je dostat se do věřitelského výboru

Bytové družstvo Svatopluk sdružující některé bývalé klienty zkrachovalého H-Systemu se pokusí dostat do věřitelského výboru, ve kterém nyní nemá zástupce. Podle Martina Junka z družstva Svatopluk je vstup do výboru pro družstvo nejpodstatnějším krokem. Ani rozhodnutí Ústavního soudu totiž nevyřeší současnou situaci, kdy členům družstva hrozí vystěhování z jejich nemovitostí. Junek proto zamýšlí sepsat petici za zrušení věřitelského výboru a stanovení nového, řekl.

Nejvyšší soud loni v červenci rozhodl, že družstvo Svatopluk musí do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. NS tak vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy po zkrachovalém H-Systemu sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Termín vystěhování byl do 23. srpna. Ústavní soud následně odložil vykonatelnost červencového rozhodnutí Nejvyššího soudu, než kauzu z podnětu družstva sám přezkoumá. Půl roku od rozhodnutí Nejvyššího soudu žijí lidé v Horoměřicích stále v nejistotě.

Velkou naději by Svatopluku dávala přítomnost ve věřitelském výboru, ve kterém nyní jako druhý největší věřitel s pohledávkou přes 453 milionů korun nemá zastoupení. Věřitelskému výboru předsedá právník Petr Pavel a zastupuje v něm majitele největší pohledávky, firmu Gomanold, která si nárokuje přes miliardu korun. Výbor schvaluje či zamítá veškeré dohody mezi konkurzním správcem a majiteli pohledávek vůči zkrachovalé firmě.

Junek řekl, že chce na přelomu ledna a února sepsat petici, kterou zašle insolvenčnímu soudu. V ní požádá o zrušení současného věřitelského výboru a sestavení nového, ve kterém bude družstvo Svatopluk figurovat.

"Nyní jsme totálně odříznutí, jsme ve špatné situaci, nevíme, co se děje na věřitelském výboru," uvedl Junek. Podle něj nemá družstvo o schůzích výboru informace, zápisy z jednání navíc získává až zhruba měsíc po jednáních.

Loni se místa ve věřitelském výboru vzdal Finanční úřad pro Prahu-západ, družstvo Svatopluk věřilo, že finanční úřad nahradí ve výboru právě oni. Insolvenční soudkyně ale do výboru vybrala daňového poradce Tomáše Rozsypala, který je jedním z poškozených klientů ze sdružení Maják. Maják tak má ve výboru dva členy, zastupuje přitom menší počet poškozených klientů H-Systemu než Svatopluk.

Rozhodnutí Ústavního soudu Junek očekává na jaře nebo v létě. Družstvo je ale podle něj ve slepé uličce. "I když rozhodne soud v náš prospěch, tak stejně Monsport naše domky musí prodat. A je to jen otázka ceny. Pokud rozhodne v náš prospěch, tedy že se nemusíme vystěhovávat, tak se snižuje hodnota našich domečků a je to v náš prospěch, protože budeme mít větší šanci si to odkoupit," řekl Junek. Rozhodne-li soud proti družstvu, může správce konkurzní podstaty domy prodat za tržní hodnotu. "Na to tam nikdo nemá," řekl Junek.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty sami dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu.