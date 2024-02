Bek prodloužil termín pro podání přihlášek na SŠ o jeden den, měl skončit dnes

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) o jeden den prodloužil termín pro podávání přihlášek na střední školy, tedy do půlnoci na čtvrtek 22. února. Bek to dnes řekl na tiskové konferenci. Důvodem prodloužení termínu jsou podle něj zpoždění při zahájení elektronického podávání přihlášek, výpadky elektronického systému a snaha zmírnit stres rodičů při podávání přihlášek. Původně měl termín podávání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení skončit dnes. Jednotné přijímací zkoušky budou v dubnu.

Podle ředitele Cermatu Miroslava Krejčího je stále dvaceti- až čtyřicetiprocentní šance, že se na systém pokusí zaútočit hackeři takzvaným DDoS útokem, při kterém se útočníci pokusí zahltit server velkým množstvím přístupů, a tím narušit fungování stránek. "Kdybychom řekli dopředu, že prodloužíme ten termín, tak bychom poskytli více času těm případným útočníkům, těm hackerům, aby se na to připravili. Takže bylo krajně nerozumné z hlediska bezpečnosti, abychom ten termín prodlužovali již v minulých dnech," řekl Bek.

Uchazeči se letos mohou nově hlásit elektronicky s využitím ověřené identity zákonného zástupce. Přihlášky mohou podávat i takzvanou hybridní formou, tedy kombinací tištěných přihlášek s podporou elektronického systému, případně stejně jako v předchozích letech papírovou formou. Poprvé mohou podat až tři přihlášky. Bek vyzval rodiče a zákonné zástupce, aby podávání přihlášek neodkládali a podali je co nejdříve.

Elektronický systém měla organizace odpovědná za přípravu přijímacího řízení Cermat původně spustit ve čtvrtek 1. února. Kvůli problémům s nahráváním příloh a následnému ověření bezpečnosti ho otevřela o den později. Systém opakovaně čelil kybernetickým útokům DDoS.

"My bychom nechtěli, aby rodiče čelili stresu v těch posledních hodinách," řekl dnes ministr k prodloužení termínu pro přihlášky. Prodloužení o den je podle něj kompromisem. Ředitelé středních škol podle něj potřebují čas na další zpracování přihlášek a případné odstraňování chyb a jednání s rodiči v případech, kdy zůstává nějaká nejednoznačnost. "Těch 24 hodin prodloužení termínu povede k tomu, že všichni zúčastnění budou zažívat méně stresu a závěr bude komfortnější pro uživatele, tedy pro rodiče, zákonné zástupce, jejich děti," doplnil Bek.

Podle předsedy Unie školských asociací ČR - CZESHA Jiřího Zajíčka nezpůsobí prodloužení termínu podávání přihlášek středním školám problémy. "Osobně si nemyslím, že to bylo nutné, ale pokud pan ministr cítí potřebu to takto řešit, tak s tím nemám problém," řekl. To, že ministr oznámil prodloužení až dnes, byl podle Zajíčka dobrý krok. Lidé by jinak podle něj odkládali podání přihlášky na poslední chvíli. "Vezměme to tak, že už 99 procent přihlášek už v tuhle chvíli máme, ať už na papíře, nebo v elektronickém systému. Jestli dvě, tři přihlášky přijdou zítra, tak to nic nemůže ohrozit," řekl Zajíček.

Novela vyhlášky prodlužující termín podávání přihlášek o jeden den bude dnes zveřejněna ve Sbírce zákonů s účinností od 21. února 2024. Lhůta se prodlužuje pro všechny formy podání přihlášky, uvedlo ministerstvo.

Počet papírových přihlášek, které ředitelé středních škol nyní dostávají, je podle Beka v podstatě zanedbatelný. Podle Krejčího není možné odpovědět na to, kolik je ještě nepřihlášených potenciálních uchazečů. "Teď opravdu z našeho pohledu zbývají desítky, stovky lidí, kteří mohou podávat tu přihlášku v té poslední chvíli. Samozřejmě se to odvíjí od toho, kolik vlastně existuje papírových (přihlášek), my to nevíme," řekl Krejčí.

Krejčí dnes dopoledne ČTK řekl, že v elektronickém systému DiPSy dosud podalo přihlášku 125.000 uchazečů. Cermat podle něj eviduje dohromady přes 140.000 přihlášek, 15.000 z nich takzvaně hybridních. Cermat také nyní eviduje 10.000 papírových přihlášek, které dosud ředitelé středních škol do systému přepsali. Dříve Krejčí odhadoval, že by se na střední školy mohlo letos hlásit asi 130.000 až 135.000 uchazečů.

Rozdíl mezi podanými přihláškami a počtem uchazečů tvoří podle Krejčího duplicitní a vícenásobně podané přihlášky. Většinu duplicitních přihlášek vzali podle Krejčího zákonní zástupci zpět. "V tuhle chvíli je v systému asi 390 uchazečů, kteří mají více než jednu přihlášku," řekl.

Podle ministerstva by se na střední školy mělo hlásit asi 106.000 žáků devátých tříd základních škol a tisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia nebo studentů středních škol, kteří chtějí změnit obor.