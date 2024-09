Bek: Zvýšit kapacitu SŠ i zlepšit přípravu učitelů má klinická škola v Praze

Navýšit kapacity maturitních oborů středních škol v Praze i zvýšit kvalitu přípravy budoucích učitelů by měla nová škola, která se má v metropoli otevřít od září 2026. Nabídne gymnaziální a pedagogické obory. Na tiskové konferenci projekt dnes představili ministr školství Mikuláš Bek (STAN), pražský radní pro školství Antonín Klecanda (STAN), děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Antonín Jančařík a předseda hnutí Otevřeno Tomáš Čakloš.

Kde přesně škola bude, Klecanda říct nechtěl. Půjde o takzvanou klinickou školu, sloužit má jako modelové pracoviště, na kterém se budou připravovat budoucí učitelé. Na projektu spolupracuje Praha, Pedagogická fakulta UK a ministerstvo.

"Je to střední škola, na které v podstatě budou učit učitelé-žáci z pedagogické fakulty," řekl Klecanda. O tom, kde by škola měla být, jedná podle něj město s fakultou. "Bavili jsme se o třech objektech," řekl. Podle Klecandy je nedostatek i učitelů v mateřských školách, i s tím by měla nová škola pomoci, jelikož bude propojená se školkou. Klinická škola umožní budoucím učitelům vzdělávat se v praxi, fakulta se díky ní bude moct zdokonalovat, uvedl Čakloš.

Podle Jančaříka se počítá s tím, že mezi školou a fakultou bude úzká spolupráce. Jako efektivní způsob by mohla ve škole fungovat takzvaná tandemová výuka, na které se může podílet připravující učitel se zkušeným pedagogem.

Podle Beka je potřeba zvyšovat kvalitu přípravy budoucích učitelů a zároveň je potřeba učitelů více. "Už v tuto chvíli je jasné při přípravě státního rozpočtu na příští rok, že se podaří od příštího akademického roku vlastně objednat u univerzit navyšování počtu studentů učitelství," řekl.

Nedostatek kvalifikovaných učitelů zejména některých aprobací, tedy se zaměřením na některé předměty, podle něj trvá roky. Situace se podle něj zhoršuje zejména v některých regionech. Zmínil například Ústecký a Karlovarský kraj.

Z vysokých škol podle Beka vychází ročně podle odhadů asi 2200 absolventů učitelství, dalších asi 1500 lidí si udělá doplňující kvalifikaci, pokud nevystudovali učitelství. "Náš odhad, byť je to hrubý odhad, je, že zhruba 4000 učitelů ročně odchází do důchodu, v některých letech více," řekl.

Na proměně přípravy budoucích učitelů se podle Jančaříka pracuje dlouhodobě. Reforma se podle něj zaměřuje na dovednosti absolventů. Ministerstvo školství například na jaře schválilo pravidla, která upravují vzdělávání učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Navýšil se například podíl praxí, závazným se stal takzvaný kompetenční rámec absolventa učitelství, připomněl Bek.

O nedostatku kvalifikovaných učitelů a učitelů některých aprobací se mluví dlouhodobě. Počty učitelů jednotlivých předmětů statistici běžně nesledují. Aktuální stav chce ministerstvo školství zjistit průzkumem v tomto školním roce.