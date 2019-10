Benešová: Nejsem ničí prodloužená ruka

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijala pozvání ministryně spravedlnosti Marie Benešová. V diskuzi došlo na kauzu Čapí hnízdo, stav českého soudnictví, případnou abolici pro premiéra Andreje Babiše nebo na prezidentskou kandidaturu Jaromíra Soukupa.

V úvodu pořadu se Soukup zeptal, zda jsou státní zástupci pod tlakem a upozaďování. Zároveň připomněl, že se hovoří o účelové změně zákona, která je má upozadit. "Tak je to bohužel podáváno. Zaměňuje se tady boj o nezávislost státního zastupitelství s bojem o křesla. Od roku 2002 běžela myšlenka, že by měl mít nejvyšší zástupce funkci na určité období a neměl by z ní být okamžitě odvolatelný, jak je to nyní. Všichni tomu fandili, ale teď někteří vidí, že by měli skončit a nelíbí se jim to," odpověděla Benešová.

Následně moderátor zmínil novelu zákona o státním zastupitelství a zajímalo ho, jak ovlivní posty vedoucích státních zástupců. "Musíme vycházet z toho, že každá funkce začíná a končí. Bude to na určité období. V podstatě by skončili, ale ne hned. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman by skončil za čtyři roky, takže by tam byl celkem čtrnáct let," řekla ministryně a doplnila, že je to solidní délka mandátu. Zároveň upozornila, že s tím nejvyšší státní zástupce nesouhlasí.

Následně přešel k tématu trestního stíhání na objednávku, které v poslední době rezonuje společností. "Dokazovala jsem to na několika kauzách a pan nejvyšší to popřel a potom k tomu dodal slůvko beztrestně. Takže to vlastně připustil," uvedla Benešová. Došlo i na kauzu Čapí hnízdo. "Jak to hodnotíte," zeptal se moderátor.

"Já jsem do toho nezasahovala, nevím, jak to zdůvodnili. Dozorující státní zástupce se tomu věnoval, vyhodnotil to a nadřízený to akceptoval. Není k tomu co dodat," přiznala a dodala, že by byl blázen, kdyby s tím dělal kaskadérské kousky.

"Teď je to na stole nejvyššího státního zástupce, který provádí povinný přezkum," zhodnotila a dodala, že věří, že je to v pořádku a nejvyšší zástupce tam neshledá nic mimořádného. Soukup však reagoval a uvedl, že prezident republiky není tak optimistický. "Stát se to může, ale já to nijak neodhaduju, nebudu spekulovat," řekla.

Premiér netlačí na pilu

Došlo také na to, zdali Benešová plní přání prezidenta a premiéra. "Často to nemá racionální argumenty, kdo chce psa bít, hůl si najde. Rozhodně nejsem a nebyla jsem ničí prodloužená ruka, pan prezident to moc dobře ví. Máme za sebou dlouhou pouť justicí, mnohokrát jsme se nepohodli, ale vždy se s ním dalo domluvit. Pana premiéra jsem také znala a na pilu rozhodně netlačí a nedává mi úkoly. Chce, aby se naplňoval požadavek, který je v koaliční smlouvě, takže to děláme," přiznala ministryně.

V souvislosti s kauzou Čapí hnízdo nemohl Soukup opomenout ani případnou abolici prezidenta Miloše Zemana pro premiéra Andreje Babiše, když bude trestní stíhání obnoveno. "Na abolici má právo. Myslím si, že by tu abolici pan premiér ani nepřijal. Necháme se překvapit," reagovala.

Moderátor navázal diskuzí o stavu českého soudnictví. "Nikdy nemůžete být spokojeni. Pokrátili nám rozpočet, chápu důvody, proč to ministryně Schillerová udělala. Neustále však bojujeme s nějakými nedostatky. Řekla bych ale, že se soudnictví zlepšilo, rozhodně nejsme mezi zeměmi, které pokulhávají. Zlepšuje se také rychlost vydávání rozsudků," zhodnotila ministryně spravedlnosti.

Následně se debata stočila k prezidentským volbám, které připadají na rok 2023. Benešová upozornila, že budeme možná překvapeni, kolik kandidátů vzejde ze státního zastupitelství.

"Vyklube se nám zajímavá škála kandidátů," upozornila a zeptala se Soukupa, zda také nehodlá kandidovat. "Říkal jsem si, že to asi zkusím, ale do roku 2023 je dost daleko," odpověděl s úsměvem generální ředitel televize Barrandov. Benešová však vlastní kandidaturu popřela. "Ten tlak médií je obrovský, kandidáti mnohdy nevědí, do čeho jdou," uzavřela.