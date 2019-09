Benešová se k výroku prezidenta nechce vyjadřovat

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) se nechce vyjadřovat k výroku prezidenta Miloše Zemana, že by zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli kauze Čapí hnízdo, pokud by nejvyšší státní zastupitelství rozhodlo o jeho obnovení. Benešová uvedla, že taková situace ještě nenastala, proto o ní nechce spekulovat.

"Taková situace dosud nenastala. Nikdy jsem nespekulovala nad tím, "co by bylo, kdyby". Nebudu to dělat ani v tomto případě. Na podobné otázky mohu reagovat, až taková situace nastane," uvedla Benešová na dotaz, zda ministerstvo nepovažuje Zemanova slova jako nepřiměřený tlak na nejvyšší státní zastupitelství, které nyní přezkoumává rozhodnutí pražského městského státního zastupitelství o zastavení Babišova stíhání.

Pražské městské státní zastupitelství nedávno zastavilo trestní stíhání Babiše i dalších obviněných v případě dotace pro farmu Čapí hnízdo. Rozhodnutí je pravomocné. Městské státní zastupitelství ho předloží společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může usnesení potvrdit, nebo zrušit. Na přezkoumání má tři měsíce.

Prezident avizoval, že v případě obnovení řízení by využil takzvané abolice, tedy zastavení trestního stíhání. Případnou abolici podle ústavy musí spolupodepsat předseda vlády či jiný pověřený člen kabinetu.