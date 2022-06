Bez dofinancování sociálních služeb je budou muset organizace omezit, bojí se Krása

Poskytovatelé sociálních služeb asi budou muset v letošním druhém pololetí propouštět zaměstnance, pokud jim ministerstvo práce a sociálních služeb nepřidá dodatečně peníze. Na tiskové konferenci to v úterý řekl předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása. Podle něj hrozí, že budou muset poskytovatelé sociálních služeb ke konci listopadu omezit svou činnost. Vyzval ministerstvo, aby situaci urychleně řešilo.

Krása připomněl, že dotace pro sociální služby ve srovnání s loňskem klesly a že se kvůli tomu už na začátku června obrátil na ministra sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL). Jurečka v druhém červnovém týdnu slíbil dofinancování. Uvedl, že dohoda na částce s ministerstvem financí by měla být do dvou týdnů, výši sumy neupřesnil. Podle výsledků dotačního řízení, které resort práce zveřejnil, si celostátní a nadregionální organizace na ranou péči, osobní asistenci, pečovatelskou službu, terénní programy, poradenství či aktivizační služby rozdělí 1,08 miliardy korun. Loni dostaly 1,14 miliardy.

Podle Krásy je situace v sociálních službách nyní dramatická, protože se o snížení dotací dověděly až koncem května. Do té doby podle něj poskytovaly služby na dluh a předpokládaly, že výše dotace bude přibližně stejná jako v roce 2021. Nyní podle něj nemají poskytovatelé peníze ani na to, aby zaplatili povinné platby pro zaměstnance či nájmy za pracoviště. "Pokud se služby nedofinancují, tak je jejich poskytovatelé nebudou schopni zajistit. Museli bychom celou naši službu ke konci listopadu skončit, likvidovat s tím, že pravděpodobně bychom ani nedodrželi závazky vůči našim zaměstnancům a pravděpodobně bychom šli do insolvence," řekl.

V případě, že by organizace začaly služby omezovat a snižovat počet zaměstnanců, musely by zároveň vyplácet propuštěným peníze ještě několik dalších měsíců, upozornil. "Je to dva měsíce výpovědní doba a dva až tři měsíce je to odstupné," uvedl. Podotkl, že většina zaměstnanců v sociálních službách pro handicapované má odborné vzdělání a je sama zdravotně postižená.

Většina dotací pro poskytovatele sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností se podle Krásy snížila letos proti loňsku o 25 procent. Pozastavil se nad tím, proč ministerstvo nezohlednilo vysokou míru inflace a zdražování energií a nájmů. "Chceme se s panem ministrem co nejdříve sejít a mít buď závazný příslib, že skutečně dojde k dofinancování této situace, anebo od něj slyšet, co bude s těmi lidmi, kteří budou najednou bez služby," řekl. Uvedl, že jde o služby pečovatelské, sociální, osobní asistence a podobně a řada postižených se bez těchto služeb neobejde.

Poskytovatelé i kraje si dlouhodobě stěžují na nedostatek financí. O dofinancování se jedná v posledních letech každý rok.