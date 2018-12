"Bez sociálního instinktu!" OKD po důlním neštěstí čelí kritice Poláků

Vedení společnosti OKD chybí podle někdejšího náměstka polského ministra hospodářství Jerzyho Markowského jakýsi "sociální instinkt", překvapila ho nízká úroveň informací ohledně čtvrtečního neštěstí v dole ČSM v Karviné. Dnes to tento bývalý horník řekl ve zpravodajské televizi TVN24. Po výbuchu metanu v dole zahynulo 13 horníků, z toho 12 Poláků.

"My jsme si v Polsku zvykli na určité standardy záchranných akcí - že je všechno transparentní, všichni vědí všechno - od premiéra až do posledního člověka v dole," uvedl Markowski.

Markowski tvrdí, že polské hornictví je ještě postavené na "zdravých zásadách". Připomněl, že české doly v posledních dvaceti letech přešly do soukromých rukou. Noví majitelé prý zanedbali mnoho procedur i zásad týkajících se tak těžké práce, jako je ta pod zemí. Češi podle něho "odvykli dramatičnosti války s přírodou v hornictví. To vede k tomu, co teď máme," tvrdí Markowski.

Polsko největší důlní neštěstí od začátku nového tisíciletí zažilo v listopadu 2006, kdy v dole Halemba ve městě Ruda Ślonska zahynulo 23 horníků. Dvacet havířů zemřelo v září 2009 po výbuchu metanu v dole Wujek-Ruch Ślonsk v tomtéž městě. Letos v květnu po otřesu v hloubce 900 metrů v dole Zofiówka ve městě Jastrzembie-Zdrój přišlo o život pět horníků.