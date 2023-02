Bezdomovců v Ústeckém kraji přibylo, se zvládnutím mrazů jim pomáhají spolky

Lidí bez domova v Ústeckém kraji od loňského roku v souvislosti s ekonomickou situací a všeobecným zdražováním přibylo. Se zvládnutím mrazů jim pomáhají neziskové organizace, na které se teď s příchodem nízkých teplot klienti obracejí ve větší míře. V Teplicích najdou bezdomovci přes noc útočiště díky tzv. krizovým židlím, v Děčíně se v nízkoprahovém centru zahřívají čajem a v Litoměřicích mohou chladné noci přečkat v iglú.

Podle předpovědi meteorologů by v úterý v noci mohly teploty v Ústeckém kraji klesnout až k minus 12 stupňům. O něco vyšší teploty, ale stále pod bodem mrazu, očekávají meteorologové i v dalších dnech.

"Mírný nárůst využívanosti naší služby určitě zaznamenáváme, ale je poměrně dost vysoká vlastně pořád. Co se týká terénního programu, tak kolegyně intenzivněji objíždějí místa, kde jsou lidé bez přístřeší, a informují je o krizových židlích," řekla Barbora Bočková, ředitelka spolku Květina v Teplicích. Pracovnice v terénu informují bezdomovce o možnosti využití prostor jak v nízkoprahovém denním centru spolku Květina, tak v kontaktním centru White Light. Židle jsou umístěné v ambulantních prostorách sociálních služeb, lidé bez domova na nich mohou přečkat mrazivou noc. V Teplicích funguje služba od úterka, prozatím po dobu tří dnů. Kapacita je 18 lidí, přednost mají senioři a lidé s handicapem. Otevřeno je od 19.00 do 7.00.

Od prvních mrazů jsou v Litoměřicích v provozu takzvané iglú, tubusy z plastu, ve kterých je o 15 stupňů víc než venku. Klienti mohou rovněž využít krizové židle, informovala ředitelka litoměřické charity Karolína Wankovská. "Je to všechno plné, i krizové židle jsou plně obsazené a zároveň tam kde máme gastro provoz, tak máme i polévky, které do krizových center zavážíme," doplnila ředitelka. Pomoci podle ní může i veřejnost, žádané jsou v zimě zejména spací pytle. Nejvhodnější jsou ty, které jsou alespoň do minus deseti stupňů, řekla Wankovská.

Křesťanské společenství Jonáš v Děčíně, které provozuje nízkoprahové denní centrum, nabízí lidem bez přístřeší teplý čaj. "Ve chvíli, kdy by teploty spadly k minus deseti, my to monitorujeme, tak tady máme karimatky, na kterých mohou přečkat noc," sdělila vedoucí sociální služby Šárka Malevičová.

Klientů podle ní obecně začalo přibývat v loňském roce, jde spíš o mladé lidi. "Loni jsme měli asi 168 klientů a jen v úterý přišli čtyři noví," podotkla Malevičová. Uvedla, že jde o lidi, kteří mají problémy s autoritou a někteří jsou závislí na návykových látkách.