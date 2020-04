Bezpečnostní experti žádají tvrdší postup vůči Rusku

Rusko se snaží vměšovat do vnitřních záležitostí Česka a narušovat jeho demokracii, své agresivní kroky v poslední době stupňuje. Praha by proto měla vyvolat diplomatické jednání na nejvyšší úrovni s Moskvou, a pokud se nepodaří situaci vyřešit, přistoupit k ostřejším krokům, jako je například stažení velvyslance. V prohlášení to v pondělí uvedli bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel, někdejší poslanec Ivan Gabal, bývalý náměstek ministra obrany pro vyzbrojování Daniel Koštoval a někdejší český velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář. Vyjádření ministerstva zahraničí se zjišťuje.

Rusko podle bezpečnostních expertů dlouhodobě porušuje smlouvu o přátelských vztazích z roku 1993. "ČR roky čelí rostoucím snahám Moskvy zasahovat do jejích vnitřních záležitostí a tím porušování principu rovnosti, demokracie a právního státu. Rusko pomocí zpravodajských operací, informační války, lživých obvinění a dalších nástrojů usiluje o oslabení pozice ČR v kolektivní obraně NATO a o rozložení NATO i EU," uvedli v prohlášení.

Poukázali přitom na nezvykle vysoký počet pracovníků na ruské ambasádě v Praze, na kontroverzní obchody, na nichž se tito diplomaté v minulosti podíleli, nebo na ruské zacházení s památníky československých legionářů, které Moskva podle české strany neudržuje v dobrém stavu, jak jí ukládají mezinárodní smlouvy. Za vyvrcholení nepřátelské činnosti označili bezpečnostní experti vývoj poté, co se Praha 6 rozhodla odstranit pomník sovětského maršála Ivana Koněva, což vyvolalo ostré protesty Moskvy a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) následně dostal policejní ochranu.

"Česká republika musí chránit své ústavní poměry a ústavní práva svých občanů a zvolených představitelů proti jejich násilnému porušování. Tato ochrana musí přejít do stavu aktivní obrany a nečekat, že se nepřátelské chování Ruska a jeho představitelů nějak zastaví samo," uvedli bezpečnostní experti.

Podle nich by Česko mělo na základě smlouvy z roku 1993 vyvolat bezodkladné konzultace ministrů zahraničí a na nich vyzvat Moskvu, aby zmenšila pražskou ambasádu a zajistila řádnou péči o pomníky legionářů. Pokud Rusko nevyhoví, měla by Praha podle prohlášení stáhnout svého velvyslance z Moskvy a navrhnout vypovězení smlouvy o dobrých vztazích a začít jednat o novém bilaterálním uspořádání. Zároveň by česká diplomacie měla omezit možnosti ruské ambasády k podnikání a nedovolit ruským firmám, aby měly přístup ke strategickým státním zakázkám. Ruská společnost Rosatom se uchází o zakázku na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.