Bezpečnostní situace ve světě je mimořádně vážná, svět je na hraně globálního střetu, uvedl šéf BIS

Bezpečnostní situace ve světě je mimořádně vážná, což se promítá v řadě oblastí i do dění v Česku. ČTK to ke 30. výročí vzniku Bezpečnostní informační služby (BIS) řekl její ředitel Michal Koudelka. Svět je podle něho ve varu a nebezpečně se pohybuje na hraně globálního střetu. BIS v této situaci bude i nadále dělat maximum, aby přispěla k ochraně ČR a jejich občanů, dodal.

Koudelka jako současné hrozby zmínil ohrožení Evropy ruským imperialismem, sabotáže či zpravodajské operace Ruska, Číny a Íránu. Řadí mezi ně i nepřátelskou propagandu, migraci, hrozbu islámského terorismu, nárůst především pravicového extremismu, nelegální obchod se zbraněmi, kybernetické útoky či možné zneužití umělé inteligence.

Současná BIS vznikla 30. července 1994. Koudelka ČTK řekl, že služba za tři dekády ušla obrovský kus cesty. "Od těžkých začátků, kdy jsme se všechno teprve učili, přes zásadní pomoc našich zahraničních partnerů s výcvikem až po současnou silnou, sebevědomou a doma i v zahraničí respektovanou zpravodajskou službu," uvedl. Kontrarozvědka podle něj stojí na vysoce kvalifikovaných a morálně silných lidech, kteří každý den tvrdě pracují, aby ČR byla stále mezi nejbezpečnějšími státy Evropy a světa.

Bezpečnostní situaci ve světě považuje Koudelka za mimořádně vážnou, promítá se to podle něj v řadě oblastí i do dění u nás. "Svět je ve varu a nebezpečně se pohybuje na hraně globálního střetu. BIS v této situace bude i nadále dělat maximum, aby přispěla k ochraně ČR a jejich občanů. Není to ale jen o bezpečnostních složkách, ale o uvědomění si každého z nás, že v ohrožení jsme na jedné lodi, v jedné zemi," dodal Koudelka.

Činnost tajných služeb v posledních letech politici z velké většiny oceňují, v dubnu dostali šéfové všech českých zpravodajských služeb pozvání do centrály americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) při návštěvě premiéra Petra Fialy (ODS) v USA. Fiala tehdy po návratu do Česka ČTK řekl, že je s fungováním tajných služeb spokojený, protože odvádějí vysoce profesionální práci.

Fiala zdůraznil, že na české zpravodajské služby slyší chválu i od zahraničních partnerů. "Dnes situace vypadá tak, že pokud chceme být efektivní v boji s bezpečnostními hrozbami, musíme spolupracovat i v rámci zpravodajských služeb. Spolupráce je možná jenom tehdy, když si ty služby navzájem věří, plní bezpečnostní standardy a mohou si bez rizika vyměňovat informace. Naše služby jsou v tomto opravdu velice kvalitní," dodal.

Ocenil například činnost BIS při vyšetřování výbuchů skladů v muničním areálu ve Vrběticích, při kterých v roce 2014 zemřeli dva lidé. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v dubnu potvrdila informace BIS a označila za prokázané, že za výbuchy uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Protože se podezřelí pohybují v Rusku, které odmítlo s českou policií spolupracovat, kriminalisté případ odložili.

Třicáté výročí vzniku si 30. července připomíná i Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), což je civilní rozvědka. BIS i ÚZSI patří podle místopředsedy opozičního ANO a člena sněmovního bezpečnostního výboru Roberta Králíčka mezi evropskou špičku. "Je na místě, abychom si tento fakt při příležitosti 30. výročí jejich vzniku rovněž připomněli," sdělil Králíček ČTK.

Pro výkon tajných služeb je podle Králíčka z podstaty jejich činnosti prospěšnější, pokud o jejich aktivitách široká veřejnost ví co nejméně. "V období relativního míru bylo snazší tohoto stavu dosáhnout. Dnes, v kontextu celosvětového dění - od války na Ukrajině přes mediálně nepříliš probírané, nicméně neméně důležité dění v Africe po situaci na Blízkém východě - je důležité více než kdy jindy, aby naši občané měli neustálý pocit bezpečí," uvedl. Ten jim kromě policie a armády poskytují právě i BIS a ÚZSI, dodal.

Šéf sněmovní komise pro kontrolu BIS Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) ČTK sdělil, že za dobu, kdy funkci zastává, BIS pracovala spolehlivě a profesionálně. "Měla plný respekt nejlepších partnerských služeb v zahraničí," dodal.