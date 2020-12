Bezpečnostní složky dále trvají na tom, aby policisté dostali přidáno

Unie bezpečnostních složek (Unie BS) nesouhlasí s tím, že by se policistům neměly zvyšovat tarifní složky platů. V tiskové zprávě to ve čtvrtek uvedl předseda Unie BS Zdeněk Drexler. Sestavování rozpočtu by se podle něj mělo odvíjet od potřeb sboru. Ministryně financí Alena Schillerová v pátek ve videu na twitteru uvedla, že veřejný sektor musí být v době pandemie covidu-19 solidární s tím soukromým.

"Přes twitter vzkázala ministryně financí Alena Schillerová všem policistům, že mnohokrát slibované navýšení platu letos nebude. Důvodem má být solidarita se soukromým sektorem. Přičemž jsou to opět příslušníci, kteří mají ustupovat ze svých potřeb," uvedl Drexler.

Doplnil, že plánované zrušení superhrubé mzdy, o kterém Schillerová ve videu mluví, není pro policisty benefitem. Na stránkách unie také upozornil na to, že na odměny policistů bylo letos sice uvolněno 1,2 miliardy korun, peníze se podle něj ale k řadovým příslušníkům nedostaly.

Řešením by podle předsedy bylo právě přidat peníze do tarifů. "Pak dostanou peníze všichni. Žádný systém nebude nikdy beze zbytku spravedlivý, ale takto se finance dostanou k více lidem než jen k několika vyvoleným," uvedl.

Drexler dodal, že se Schillerovou měl několikrát jednat, schůzka ale byla vždy zrušena. Ve středu proto jednal s náměstkem ministerstva Karlem Tyllem, výsledek ale označil za neuspokojivý. "Zákon policistům neumožňuje stávkovat. Nemáme možnost se jakkoliv bránit. Jednání jsou ze strany ministerstva financí sice vstřícná, ale zcela bez účinku," dodal předseda.

Drexler doplnil, že Schillerová sice zmiňuje průměrný plat policistů 50.520 korun, údaj je ale podle předsedy zkreslen tím, že v krajích, kde jsou nižší platy, panuje podstav a naopak na policejním prezidiu policisté přibyli. Průměrná mzda v celém Česku letos ve druhém čtvrtletí byla 34.271 korun.

Schillerová v listopadu při představování návrhu rozpočtu na příští rok uvedla, že nebude zvyšovat provozní výdaje státu a chce zmrazit platy úředníků a státních zaměstnanců. Návrh rozpočtu počítá se schodkem 320 miliard.