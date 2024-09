Bitva nad Kovářskou byla největší leteckou bitvou nad územím dnešní ČR

Bitva nad Kovářskou, která je známá také jako Černé pondělí, byla největším leteckým střetnutím druhé světové války nad českým územím. Strhla se nad Krušnohořím 11. září 1944 mezi americkými a německými letouny. Letecké souboje, z nichž jedno z ohnisek bylo nad Kovářskou na Chomutovsku, za sebou nechaly více než 50 sestřelených letadel na obou bojujících stranách a zahynulo přes 80 členů posádek.

Toho dne vyslala americká USAAF celkem 1131 čtyřmotorových bombardérů B-17 a B-24 a 440 stíhaček na různé cíle v Německu a na okupovaných územích Evropy. Část z nich směřovala do oblasti východního Saska a okupovaného Protektorátu (Ruhland, Chemnitz, Fulda, Böhlen, Záluží). Nad Krušnými horami, na pomezí česko-německých hranic, se ocitla formace letounů B-17G Flying Fortress od 100. bombardovací skupiny, zvaná The Bloody Hundredth (Krvavá stovka) doprovázená stíhacími P-51 Mustang, mířící na rafinérii v Ruhlandu severně od Drážďan. Formace německých záchytných stíhačů Me 109 a FW 190 zaútočila na svaz zezadu a z převýšení, americkému stíhacímu doprovodu se nepodařilo úder zachytit. Poté, co na pomoc přispěchal svazek mustangů, staly se naopak německé focke-wulfy a messerschmitty "lovnou zvěří".

Americká bombardovací skupina ztratila v boji více než třetinu strojů. Ztráty německých stíhaček byly padesátiprocentní. Řada strojů se vracela na své základny s velkým poškozením. Boje probíhaly nejen nad česko-německým pomezím, ale i daleko v Sasku. Jenom nad Krušnými horami se Němcům podařilo sestřelit 13 spojeneckých bombardérů a další poškodit, z toho u Kovářské byly sestřeleny čtyři. Zřítilo se zde také nejméně pět německých stíhačů. V okolí několik kilometrů vzdálených obcí na německé straně dnešní hranice dopadly další tři B-17G a tři stíhači.

Těžko uvěřitelný je osud jedné z posádek sestřeleného B17G nad Kovářskou. Stroj se rozlomil a v zadní části zůstali odstředivou silou uvěznění tři střelci. Odlomená záď ale dopadla na střechu místní školy a střelci hrůzostrašný pád přežili. V roce 1994 byla škola v Kovářské pojmenována na památku jednoho z nich jako Základní škola sgt. J. C. Kluttze. V devadesátých letech také vzniklo v Kovářské Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím.