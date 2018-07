Bizarní incident: z brčka udělal zbraň a trefil ženu hranolkem

Teprve třináctiletý chlapec čelil obvinění za napadení, protože ve fastfoodové restauraci McDonald's vystřelil po ženě hranolkem skrze brčko. Mladý Brit mířil přesně, trefil se přímo do obličeje. Žalobci stavěli měsíce proti němu případ, matka svého syna bránila tím, že původně mířil na kamaráda. Zprávu přinesl server Daily Mail.

Incident se odehrál v západním Londýně v nákupním centru Hammersmith. Do blíže nespecifikované roztržky poté, co se hoch trefil ženu hranolkem do obličeje, se přidali i další tři jeho kamarádi a čtyři mladé ženy.

Matka třináctiletého teenagera, jehož jméno nemohl z právních důvodů Daily Mail zveřejnit, tvrdila, že její syn nechtěl ženu trefit, jeho cílem byl naopak kamarád. Hranolkem navíc jenom házel, nikoliv že s ní "střílel" přes brčko. Policie ho nakonec propustila a obvinění po dlouhých tahanicích uzavřela s napomenutím.

Jeho kamarádi (všichni rovněž 13 let) byli rovněž obviněni. Jeden přiznal vinu, druhý vyvázl rovněž s napomenutím a třetí zatím na svůj verdikt stále čeká. Přesné znění útoku znělo opravdu bizarně: "napadení hranolkem za využití brčka, které skončilo zasažením ženy do obličeje".

Rozhořčená matka celou dobu označovala případ proti svému synovi za směšný. "Sama jsem zkoušela dát hranolek do brčka. Nepasuje tam," prohlásila s tím, že žena si celý incident značně přibarvila.

Podobně neobyčejný případ řešil McDonald's zhruba před týdnem - a také v USA. Tam zákazník požadoval po zaměstnancích restaurace odškodné za to, že si u nich rozbil své hodinky. Videonahrávka s rozčíleným mužem se okamžitě stala virální.