Blaško v Duelu Jaromíra Soukupa: Nazývají mě fašistou a přejí mi dokonce smrt

Čtvrteční Duel Jaromíra Soukupa navštívil generál v záloze a někdejší velitel Společných sil armády Hynek Blaško, který se v nedávných eurovolbách blýskl na kandidátce SPD. Do Bruselu se totiž dostal až z jejího osmého místa, když posbíral čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech kandidátů z celého politického spektra. Přeskočil tak i svého stranického lídra pro eurovolby Ivana Davida.

V úvodu pořadu upozornil moderátor Jaromír Soukup na nevídaný úspěch, kterého Hynek Blaško ve volbách do Evropského parlamentu dosáhl. "Jsem překvapený. Ze začátku to takhle nevypadalo. Když se ale blížilo datum voleb, tak mě i například na sociálních sítích lidé přesvědčovali, že bych mohl uspět," sdělil své pocity Blaško. Moderátor se svého hosta zároveň zeptal, zda je skutečně mužem činu a nerad o věcech pouze mluví. "Ano, je to tak. To jste vystihl," potvrdil.

Následně Soukup stočil téma hovoru k minulosti. Blaško byl až do roku 2012 generál v záloze a někdejší velitel Společných sil armády. Zeptal se ho proto, zda tyto zkušenosti považuje nyní za přínosné. "Byla to dobrá průprava, protože jsem se setkával s různými typy lidí a měl jsem možnost nahlédnout na dno jejich duší, určitě mi to pomohlo.

Moderátor poté upozornil, že je Blaško často označován za kritika NATO. "Přišel jsem k poznání na základě postoje NATO k momentální situaci v Evropě v souvislosti s migrací. NATO od toho dalo ruce pryč, to jsem nemohl překousnout. Není pravda, že ho teď nenávidím, jen se na to dívám realisticky," vysvětlil a dodal, že je potřeba se zamyslet nad tím, zda je členství přínosné

Blaško v Bruselu: Musím si v něm prošlapat svoji cestičku

Dalším tématem hovoru se stala tragická událost, která Blaškovi zasáhla do života v roce 2009. Slovenský pedofil Antonín Novák tehdy znásilnil a zavraždil jeho devítiletého syna Jakuba. Blaško proto vytvořil projekt Přijdu včas - jednoduchý systém, pomocí kterého mohou děti na dětských hřištích v případě nebezpečí rychle zavolat pomoc. "Funguje to, zkušenosti jsou dobré. Hlásičů není až tolik, ale říkali jsme si, že když se podaří zachránit alespoň jedno dítě, tak to má velký smysl," vysvětlil Blaško.

Soukupa následně zajímalo, kdo je vlastně Hynek Blaško a co hodlá v europarlamentu prosazovat. "V tuto chvíli jsem na začátku. Musím si v něm prošlapat svoji cestičku. Vždy jsem razil heslo: Česká republika na prvním místě. Ten neuvěřitelný počet preferenčních hlasů mě zavazuje k tomu, abych vystupoval v zájmu občanů, ne proti nim. Člověk nemá nic cennějšího než svoji vlast," řekl a dodal, že mu vadí, že tomuto přístupu poslední dobou lidé dávají nálepku nacionalismus. "Dnešní nálepkování je za hranou. Nazývají mě fašistou a přejí mi dokonce smrt," svěřil se.

Hvězdným skokanem voleb se však nestal pouze Blaško, ale také Alexandr Vondra za SPD. Blaško bývalého ministra obrany viní z rozvratu armády a označuje to za jeden z impulzů, proč se rozhodl jít do politiky. "Odešel jsem, protože jsem měl odslouženo. Chtěl jsem tam ale zůstat a předávat zkušenosti, ale tady ten pán mě odstranil," svěřil se generál "Nacházíme se v situaci, kdy, pokud se bude jednat o blaho naší republiky, tak bych chtěl, aby šla bokem jakákoliv animozita bokem. Neblahopřál jsem mu ale k úspěchu. On vlastně rozvrátil celý systém velení a řízení, protože zavedl dvojstupňový systém. V armádě je ale potřeba trojstupňový. Funguje tam jiný systém než v běžném životě," dodal.

Evropská unie je tragédie

Mezi tématy nemohlo chybět ani nedávné napadení člena SPD Ladislava Jakla. "Když srovnám případ Feri a případ Jakl, tak je to obrovský rozdíl. V případě Feriho nastala obrovská mediální masáž. A v případě Jakla? Nic," reagoval generál na dotaz. Zároveň si Blaško myslí, že nekriticky přejímají názory ostatních a za každou cenu multikulturní svět. "Na facebooku mě napadali, vždy jsem jim napsal, aby mi dali pádné argumenty, které potvrdí, že je SPD extrémistická. Už se neozvali," podělil se o vlastní zkušenost. Dodal, že u Feriho sehrál roli alkohol, druhý útok však považuje za cílený.

Na závěr Duelu se Soukup svého hosta zeptal na názor na Evropskou unii. Současně ho vyzval, čeho by rád v Evropském parlamentu dosáhl. "Evropská unie je tragédie. Prohlubuje se to a půjde to ještě dál. My jsme se stali členy názorové frakce, kde je Marine Le Penová nebo Matteo Salvini. Bude vše předmětem vyjednávání. Pokud by se podařilo dostat k nám ty nerozhodnuté, tak v podstatě tato frakce vytvořila jednu třetinu. To už je velká síla, která by mohla dosáhnout stavu před Lisabonskou smlouvou," uvedl. Současně považuje za problém, že nejsou lidé v Evropské komisi voleni členskými zeměmi a jde pouze o úředníky. "To bych rád změnil," uzavřel Blaško.