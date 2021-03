Blatenská ryba může mít kvůli ptačí chřipce problém s odbytem

V ochranném desetikilometrovém pásmu ohniska ptačí chřipky v Blatné na Strakonicku je pět komerčních chovů. Problémy s odbytem může mít Blatenská ryba: ve tříkilometrovém pásmu má výkrmnu kachen s více než 16 tisíci zvířaty, z nichž 3600 by mělo jít příští týden na porážku. Kvůli ohnisku se nesmí prodat v EU ani mimo ni, jen v regionu, a s takzvanou alternativní značkou zdravotní nezávadnosti. V pátek to řekl ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba.

U výkrmu kachen, jenž spadá do tříkilometrového ochranného pásma, jsou stanovené podmínky pro porážku. "Pokud by se z takového ochranného pásma porážela drůbež, podléhá zvláštnímu režimu. Nelze ji označit značkou zdravotní nezávadnosti, produkt musí být označený alternativní značkou, to znamená, že s takovým produktem se nesmí obchodovat uvnitř Evropské unie a nesmí jít do mezinárodního obchodu. Může se prodat pouze v republice. Je to problém, protože odbyt je potom omezený," řekl Kouba.

Blatenská ryba má ve výkrmně 16 470 kachen, z toho 3600 určených příští týden na porážku. Podle Kouby jedná firma s podnikem Vodňanská drůbež, jenž v Mirovicích poráží kachny. "Pokud se dohodnou, veškerá produkce musí být buď označená alternativní značkou, nebo musí jít do tepelně opracovaných výrobků, musí se z toho udělat tlačenky, pečené maso," řekl ředitel.

V desetikilometrovém pásmu kolem ohniska jsou tři větší a dva menší komerční chovy. U firmy Tagrea Lažánky je to 33 600 brojlerů, Blatenská ryba chová v dalších provozech 12 tisíc a 8000 kachen. Myslivecká sdružení chovají poblíž 300 kusů divokých kachen, ve Lnářích 240 kusů, uvedl Kouba. Soupis malochovů budou mít veterináři do 29. března. V těchto chovech je podle ředitele situace zatím klidná.

Třinácté ohnisko ptačí chřipky v ČR potvrdili veterináři tento týden v malochovu v Blatné, kde bylo 36 ptáků. Od víkendu tam uhynula víc než třetina z nich. Poblíž je rybník s volně žijícími kachnami. Jde o čtvrté letošní ohnisko v kraji.

Ohniska ptačí chřipky v chovech jsou v ČR v osmi krajích, vedle Jihočeského také ve Zlínském, Středočeském, Moravskoslezském, Královéhradeckém, Pardubickém a Plzeňském kraji a na Vysočině. V ČR se ptačí chřipka kromě loňska, kdy museli veterináři vybít kolem 137 tisíc ptáků, objevila po deseti letech v roce 2017. Muselo se tehdy utratit 98 tisíc ptáků, většinou ve velkochovech. V zemi bylo skoro 40 ohnisek nákazy.