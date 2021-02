Blatný dal podnět, aby se řešila Marounkova účast na fotbale

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dal podnět státnímu tajemníkovi resortu Stanislavu Měšťanovi a hlavní hygieničce Jarmile Rážové, aby řešili účast šéfa odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Jana Marounka na utkání fotbalové Evropské ligy. Kvůli návštěvě čtvrtečního duelu mezi Slavií Praha a britským Leicesterem ukončil premiér Andrej Babiš (ANO) spolupráci se svým poradcem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Blatný v pátek po zasedání vlády řekl, že návštěva zápasu byla negativním signálem vůči spoluobčanům.

Blatný uvedl, že představitelé státu by měli jít příkladem. "Bez ohledu, zda byla překročena pravidla, je to špatný signál a není to správný postup u úředníka v této funkci," řekl. Marounkovým nadřízeným je však ve služebním poměru státní tajemník. "Požádám o jeho stanovisko a budu ho s ním konzultovat," konstatoval Blatný.

Některá utkání evropských pohárů se v současných podmínkách odehrávají na neutrálních hřištích kvůli epidemickým opatřením příslušných zemí. Slavia dostala od ministerstva zdravotnictví výjimku, která umožnila Leicesteru přijet k zápasu do Prahy. Marounkův odbor o výjimce rozhodoval, uvedl Blatný. "Není vhodné, aby šel sám na zápas, pro který uděluje výjimku," doplnil.

Bezbrankový duel Evropské ligy byl přístupný pro několik stovek lidí, kteří předem podstoupili PCR test na covid-19, oznámil předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Podle snímků ze zápasu byli v hledišti například kancléř prezidenta Vratislav Mynář, europoslanec Alexandr Vondra (ODS) nebo ředitel České televize (ČT) Petr Dvořák a tenistka Petra Kvitová.

Ředitel ČT v pátek na twitteru uvedl, že účast na fotbalovém zápase, který televize vysílala, chápe jako součást své práce, podobně jako přítomnost na některých jiných společenských akcích. Dvořák zdůraznil, že před zápasem byl na testu a měl nasazený respirátor. "Jestli je to vnímáno jako morální selhání, omlouvám se. Doposud jsem na to tak nenahlížel," uvedl.

Prymula opakovaně prosazuje tvrdší opatření proti šíření nemoci covid-19. Krátce před zápasem řekl České televizi, že premiérovi navrhne kvůli horšící se epidemické situaci zavedení striktních opatření na dva až tři týdny. Blatný řekl, že v takové situaci není návštěva fotbalového zápasu správná. "Lidé, kteří jsou na těchto pozicích a chtějí po národu, aby zůstávali doma, nebo dokonce hovoří o nutnosti tvrdých lockdownů, tak by měli jít sami příkladem," uvedl. Nechtěl hodnotit, zda byla porušena některá opatření. Nevyjádřil se ani k tomu, jaký postih Marounkovi hrozí.