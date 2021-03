Blatný: Do konce dubna dostanou dávku vakcíny dva miliony lidí

Do konce dubna by měly dostat alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 dva miliony lidí. Příští měsíc se očekává více než milion dávek od čtyř výrobců, řekl na páteční tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). V pondělí se podle něj začnou k očkování registrovat zaměstnanci ze superkritické infrastruktury, kterých je asi 9000, a dořešeno by mělo být také očkování zaměstnanců v sociálních službách. Po Velikonocích se spustí registrace pro lidi nad 65 let.

V posledních dnech očkování proti covidu-19 zpomalilo. Ve čtvrtek bylo podáno 40 770 dávek, což je skoro o pětinu méně než před týdnem. Podle Blatného ale čtyři výrobci dodají příští měsíc přes milion dávek vakcíny. Od firmy Moderna má přijít 140 tisíc dávek, od AstraZeneca se očekává 200 tisíc dávek a asi 30 tisíc až 40 tisíc dodá firma Johnson & Johnson.

"Nadále platí, že v červnu bude alespoň jednou dávkou očkováno 60 až 70 procent populace," dodal Blatný.

Od středy se mohou k očkování registrovat chroničtí pacienti na základě kódů od ambulantních specialistů. Využilo je už přes 40 tisíc pacientů s vybranými diagnózami. Blatný připomněl, že očkovat rizikové pacienty mohou také nemocniční pracoviště nebo praktičtí lékaři, kteří si ale stěžují, že k nim směřuje málo vakcíny.

Pro své pacienty nad 80 let tak někteří žádají jiné typy vakcíny než nedostatkovou AstraZeneca, které chodí do Česka snížení dodávky. Podle Blatného je možné, aby dostali i vakcínu od Pfizer/BioNTech, záleží ale na dohodě s krajem. "Jsou kraje, kde to funguje velmi dobře," dodal.