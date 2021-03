Blatný neodstoupí, trvá na tom, že Sputnik musí mít souhlas EMA

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) odmítl, že by sám odstoupil z funkce. Prezident Miloš Zeman ve středu uvedl, že by měl premiér Andrej Babiš (ANO) navrhnout odvolání Blatného kvůli jeho postoji k ruské vakcíně Sputnik V proti covidu-19. Blatný trvá na tom, že ruská látka musí mít před využitím v Česku souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), řekl České televizi (ČT).

Zeman prosazuje, aby Česko při očkování využilo ruské i čínské vakcíny. Blatný požaduje, aby byly vakcíny schváleny v rámci Evropské unie, stejně jako ostatní využívané očkovací látky. Stejný závěr přijali na nedávné schůzce nejvyšší ústavní činitelé včetně Zemana.

Prezident ve středu v rozhovoru pro Parlamentní listy řekl, že skončit by měla i ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová. Odmítáním ruské vakcíny podle něj Blatný a Storová nesou odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na covid-19. "Sám neodstoupím. Trvám na tom, že Sputnik V musí mít před možným využitím v ČR souhlas EMA," citovala Blatného reakci ČT.

Prezident chce, aby vakcíny schválil SÚKL a Česko jimi začalo očkovat ještě před rozhodnutím evropských orgánů. V rozhovoru ve středu Blatného a Storovou označil za hlavní překážky pro dodávky Sputniku. Uvedl také, že premiér udělal chybu, když mu navrhl do funkce ministra zdravotnictví nekompetentního člověka. Blatný podle Zemana není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman pohrozil, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.