Blatný: Opatření se zmírní na třetí stupeň nejdřív za týden

Do třetího stupně rizika podle protiepidemického systému PES, který by znamenal další zmírnění přijatých opatření včetně otevření obchodů nebo restaurací, se může Česko posunout nejdříve za týden. Novinářům to v pátek řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Systém hodnotí vývoj epidemie podle čtyř kritérií, kterým přiřazuje bodovou hodnotu. Podle jejich součtu pak země patří do jednoho z pěti pásem přísnosti protiepidemických opatření.

V pátek ministr vládě navrhne přesun z pátého, nejpřísnějšího, do čtvrtého stupně rizika. Čtvrtý stupeň předpokládá skóre podle PES 61 až 75. "Aktuální hodnota je 62 bodů, což je blízko ke stupni tři. Budeme trvat na tom, aby uběhlo ještě sedm dní, než bude možné stupeň tři vyhlásit," řekl k tomu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

V pátek na vládě podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové předloží Blatný také opatření, která se budou týkat prodeje vánočních stromků nebo kaprů. Budou vycházet z aktuálního skóre PES. "Komunikujeme dále pravidla, která by měla být v souladu s platným stupněm PSA v té době. Oznámit je chceme za týden," dodala.

Čtvrtý stupeň, do kterého by se po schválení vládou mohla ČR posunout od pondělí, by umožňoval setkávání až šesti osob nebo posouval noční zákaz vycházení ze současných 21:00 na 23:00. Spolu s tím by se podle Blatného mohla posunout i otevírací doba provozoven. Ve čtvrtém stupni se také vrací část dětí do škol. Podle čtvrtečního oznámení ministra školství nejprve 25. listopadu maturitní ročníky středních škol a poslední ročníky vysokých škol ve dvacetičlenných skupinách na praktickou výuku. V pondělí 30. listopadu se pak do tříd vrátí zbývající ročníky prvního stupně základních škol a 9. tříd, žáci ze 6. až 8. třídy budou mít týden výuky ve škole a týden z domova.

Následující třetí stupeň by už znamenal úplně zrušení nočního zákazu vycházení, s omezením počtu návštěvníků by se mohly otevřít obchody, restaurace bez nočního provozu, hotely a další ubytovací zařízení. Na akcích venku by se mohlo sejít až 50 lidí, v budovách deset. Pro svatby a pohřby by se počet navýšil až na 30 účastníků. Se střídavou výukou po týdnech by se začalo také na středních školách. Bez diváků by mohly začít i amatérské sportovní soutěže a vnitřní sportoviště by mohlo najednou užívat deset osob. Muzea by se mohla otevřít pro čtvrtinu kapacity, památky pro deset lidí, ale divadla by zůstala bez diváků.