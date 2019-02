Boj o budovy Transgasu. Do jednání o prodeji se vložila Praha

Pražský magistrát projevil zájem o budovy Transgasu na pražské Vinohradské třídě, chtěl by do nich umístit až 500 magistrátních úředníků, kteří nyní pracují v pronajímaných objektech. Nabídku města však majitel souboru, společnost HB Reavis, odmítl. Praha chce dále jednat a zvažuje zapojení spoluinvestorů. Magistrát to uvedl v tiskové zprávě. Majitel začal s přípravnými pracemi pro demolici budovy minulý týden, bourání kritizuje kromě vedení Prahy i část odborné veřejnosti.

HB Raevis plánuje budovy prodat i s developerským projektem, který tam připravuje. Zda před prodejem stihne demolici nebo ne, bude záviset na nabídkách a rychlosti jednání. Bourací práce budou podle harmonogramu společnosti trvat několik měsíců.

Podle prvního náměstka primátora Petra Hlaváčka (za Spojené síly pro Prahu) jde městu primárně o zachování architektonicky cenné budovy. Zároveň komplex může využít až pro 500 úředníků. Podle předsedy výboru pro územní rozvoj pražského zastupitelstva Petra Zemana (Praha Sobě) by vnitřní rekonstrukce Transgasu na kanceláře mohla být rychle hotova. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nicméně uvedl, že by se nejprve muselo vyřešit, které zaměstnance tam přesunout. Nesměli by zůstat prázdné objekty, ve kterých je Praha smluvně zavázaná platit vysoké nájmy.

V prvním kole jednání se zástupci metropole a majitele nedohodli na ceně. "Praha vlastníkovi nabídla za nemovitost cenu, která je pro městský rozpočet únosná, ale zároveň odpovídá hodnotě nemovitosti. Vlastník na tuto nabídku nepřistoupil, tudíž hledáme jiné alternativy, například oslovit nějaké soukromé spoluinvestory," uvedl Hlaváček. Dodal, že výši nabídky s ohledem na běžná pravidla obchodních jednání nebude komentovat.

Podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09) by případnému obchodu mohl bránit fakt, že HB Reavis neprodává nemovitosti, které ostatně plánuje zbourat, ale celý projekt, jenž má vyrůst na jejich místě. S ohledem na umístění bude hodnota takového projektu mnohem vyšší než samotných budov. Město však podle zákona může nabídnout jen posudkovou cenu za budovy, řekl.

Soubor budov Transgas získala HB Reavis v roce 2014 od společnosti ČEZ. V únoru 2016 vlastník stavby oznámil, že má v plánu komplex zbourat a na uvolněném místě postavit polyfunkční budovu podle návrhu architektonického studia Jakub Cigler Architekti, která by mohla být dokončena začátkem roku 2021.

Komplex na Vinohradské třídě je dílem týmu Jindřich Malátek, Ivo Loos, Zdeněk Eisenreich a Václav Aulický. Záměr bourat soubor objektů vyvolal debaty o architektuře z doby socialismu, jež má své zastánce i kritiky. Ochránit soubor budov před demolicí se pokusil Klub za starou Prahu, který navrhl ministerstvu kultury, aby je prohlásilo za památku. Pražské pracoviště Národního památkového ústavu prohlášení nedoporučilo ministerstvo návrh zamítlo.