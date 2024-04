Botanická zahrada Praha představí od 19. dubna migraci tropických motýlů

Botanická zahrada Praha v Troji nabídne opět výstavu exotických motýlů, letošní ročník se zaměří na jejich migraci. Desítky druhů tropických motýlů mohou zájemci vidět od 19. dubna do 2. června ve skleníku Fata Morgana, a to denně kromě pondělí od 09:00 do 19:00.

Botanická zahrada to uvedla v tiskové zprávě. Součástí bude i panelová výstava o ochraně motýlů nebo výstava vyhynulých druhů.

"Téma migrace je velmi zajímavé a my poodhalíme tajemství, proč někteří motýli cestují často až tisíce kilometrů. Těší mě, že se v letošním roce kromě toho zaměřujeme i na ochranu motýlů, kteří žijí v našich zeměpisných šířkách, spolupracujeme přitom s Českým svazem ochránců přírody," uvedl ředitel zahrady Bohumil Černý. Skleník Fata Morgana hostí výstavu tropických motýlů už od svého zpřístupnění pro veřejnost v roce 2004, tedy 20 let. "Tato výstava patří každoročně k nejnavštěvovanějším akcím a v posledních letech ji zhlédne vždy okolo 100.000 zájemců," dodal Černý.

Do Prahy doputuje přes 5000 kukel z motýlí farmy v anglickém Stratfordu nad Avonou. Lidé budou moci spatřit tropické druhy jako například Morpho peleides s blankytně modrými křídly, noční martináči Attacus atlas, velcí soví motýli rodu Caligae nebo známý motýlí cestovatel monarcha stěhovavý.

Součástí přehlídky živých motýlů ve skleníku Fata Morgana je i výstava vyhynulých druhů tropických motýlů s názvem Ztracená krása. Exponáty pocházejí z Afriky, Indonésie, Nové Guineje či Himálaje. Doplňují je akvarely akademického malíře Otakara Řípy, které umělecky ztvárňují barevnost a tvarovou rozmanitost exotických zástupců řádu Lepidoptera. Byly vytvořeny podle skutečných exponátů motýlů. Tato výstava je umístěna do prostor malého sálu v multifunkčním objektu v Ornamentální zahradě.

Zároveň zahrada připravila expozici k Roku motýlů 2024. Představí vybrané zajímavosti ze života motýlů a poskytne několik tipů na jejich ochranu. Panelová výstava bude od 30. dubna do 18. května umístěna u vstupu do areálu zahrady u pokladny Fata Morgana.

O víkendech a svátcích botanická zahrada nabídne také tematické workshopy, které zájemce seznámí s detaily křídel nebo těla motýlů pod mikroskopem. Připraveny budou i výtvarné dílny před skleníkem Fata Morgana.