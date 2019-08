Botanická zahrada v Troji za nový vstup zaplatí 16 milionů korun

Pražská botanická zahrada v Troji zaplatí za vybudování jižního vstupu do zahrady zhruba 16 milionů korun. Práce by měly být hotovy v únoru 2020. Sdělila to mluvčí zahrady Klára Hrdá. Nový vstup v jižní části vinice svaté Kláry umožní návštěvníkům bezbariérový přístup do botanické zahrady přímo od autobusové zastávky Kovárna z Trojské ulice. Autorem vstupu je architekt Ladislav Lábus. Do zahrady loni přišlo více než 370 tisíc návštěvníků.

"Objekt je navržen tak, aby bylo dosaženo minimálního narušení krajinného rázu v památkově chráněné vinice a je příhodně situován vzhledem k frekventovanému přístupu z jihu od přívozu přes Vltavu a autobusové zastávce," uvedla Hrdá.

Součástí nového vstupu jsou pokladny i doplnění sociálního zázemí včetně bezbariérového WC. Vstup je zasazen pod úroveň okolního terénu a pohledově je tak skryt za historickou viniční zdí. Tvořen je portálem s prosklenými prodejními okénky a vstupem do chodby k veřejným toaletám. Stěny zachovávají charakter kamenné viniční zdi.

Od zastávky do areálu zahrady se lidé dostanou buď po chodníku vedoucím přes vinohrad zakončeným přímým schodištěm. Druhou možností je esovitě tvarovaná cesta, která je určena především pro vozíčkáře či matky s kočárky.

Zahrada byla založena v roce 1969. Přes dvacet let ji veřejnost mohla navštívit pouze ve dnech otevřených dveří. Celoročně přístupná je od srpna 1992. V 90. letech do správy získala vinici svaté Kláry. Před 15 lety byl otevřen tropický skleník fata Morgana. V botanické zahradě mohou návštěvníci vidět 15 tisíc druhů stromů a květin.