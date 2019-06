"Bouchněte si do Trumpa." Stánek nabízel úlevu od stresu

V Šanghaji se od 11. do 13. června pořádal veletrh spotřební elektroniky CES Asia 2019. Mezi technologickými vymoženostmi jednu chvíli vyčníval stánek, který návštěvníkům nabízel speciální možnost, jak ulevit svému stresu: bouchnout kladivem do dřevěné hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom zpravodajská agentura AFP.

Kiosek s názvem "Úleva od stresu" pojala japonská technologická firma Soliton Systems opravdu netradičním stylem. Ve stínu probíhající obchodní války mezi Čínou a USA návštěvníkům sice žádné zboží nenabízela, zato jim ale dala možnost vzít do ruky kladivo a bouchnout si do dřevěné hlavy amerického prezidenta.

"Bylo by lepší, kdybych mohl použít své ruce a nohy. Kladivo není dostatečně uspokojující," prohlásil v nadsázce 31letý návštěvník Wang Dongyue. "Upřímně nemám na něj (Trumpa) dobrý názor, protože se vůči Číně nechová zrovna přátelsky," dodal.

Na výstavě mohli návštěvníci pozorovat nejnovější produkty vybavené umělou inteligencí, robotická auta bez řidiče či systémy pro rozpoznávání obličeje. Stánek Soliton Systems se ale rychle stal populárním stanovištěm. "Měli by k tomu mít boxerské rukavice. Bylo by to tak lepší," řekla další návštěvnice Liu Di.

"Trumpa jsme si vybrali, protože v určitém smyslu mezi všemi předešlými prezidenty USA vyniká," nezabíhal ve svém vysvětlení do detailů šéf firmy Soliton Systems Takenori Ohira. Podle něj měla ukázka s boucháním do Trumpa mezi návštěvníky úspěch.

Po celou dobu akce, kterou každoročně pořádá Americká asociace spotřební technologie (CTA), nicméně stánek otevřený nebyl. Organizátoři poslali japonské společnosti ve čtvrtek varování a stánek zavřeli. "Nebudeme tolerovat násilné zneuctění žádné veřejné osoby," uvedla CTA.

Technologie jsou důležitým bojištěm v obchodní válce mezi Čínou a USA, které naléhají na zbytek světa, aby v rozvoji připravované telekomunikační sítě 5G nevyužíval technologii čínského giganta Huawei, neboť Peking ji bude využívat pro svou špionáž. To Huawei přirozeně odmítá.