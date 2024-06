Bouřky o víkendu trápily Česko, v Liberci blesk zranil skupinu lidí

Části Česka o víkendu zasáhly bouřky provázené místy silným deštěm. Zejména na jihozápadě Čech dosáhla část řek na některý ze tří povodňových stupňů. Voda zaplavila železniční trať mezi Plzní a Starým Plzencem, záchranářský vrtulník musel letět pro člověka, kterého u Plzně odřízla řeka.

V Liberci dnes blesk zranil skupinu dospělých a dětí, některé bylo třeba resuscitovat. Bouřky mohou podle varování meteorologů zasáhnout Česko i v pondělí odpoledne. Varování před povodněmi platí v Plzeňském kraji do pondělního poledne. Hasiči evidují v souvislosti s deštěm během víkendu po celé zemi necelých osm stovek zásahů, uvedli na síti X.

Zásah bleskem dnes odpoledne zranil v Liberci ve čtvrti Vratislavice 18 lidí včetně dětí ve věku od dvou do 16 let. Několik ze zraněných záchranáři oživovali, způsobená zranění jsou ale spíše lehká. Neštěstí se stalo v zámeckém parku při dětském dni, kde blesk uhodil do jednoho ze stromů. Liberecká nemocnice přijala osm dětí a sedm dospělých, jablonecká nemocnice dvě osoby. Jedno malé dítě přepravil vrtulník preventivně do pražské nemocnice v Motole.

Silné deště po oba víkendové dni zvedaly hladinu řek na jihozápadě Česka. Na třetí, tedy nejvyšší povodňový stupeň se dostala Radbuza ve Staňkově na Domažlicku. Plzeň kvůli vzestupu hladin varovala veřejnost a městská policie páskou zavřela vstup na náplavku na Radbuze v centru města, informoval magistrát. V krajském městě a okolí je zavřeno několik silnic, kde se nahromadila voda, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Rozvodněný tok uvěznil ve Štěnovicích u Plzně asi pětatřicetiletého muže. "Nebylo možné se k němu dostat jiným způsobem než aktivovat vrtulník Letecké záchranné služby Líně s lezcem a vyzvednout muže pomocí podvěsu. Záchranáři na místě muže po vyzvednutí zkontrolovali, krom nižší teploty neutrpěl žádná zranění a mohl zůstat v péči rodiny doma," řekla ČTK mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Počasí odpoledne zastavilo provoz na železnici mezi Plzní a Starým Plzencem na trati do Strakonic. Trať je zaplavená, sesunula se půda a na koleje spadl strom, uvedly České dráhy. Podle mluvčího drážních hasičů Martina Kavky by se provoz mohl obnovit v úterý.

Práci přidalo počasí rovněž hasičům ve východních Čechách. Místy silné bouřky dnes lámaly stromy a větve v Královéhradeckém kraji. Hasiči měli kvůli tomu výjezdy hlavně na Náchodsku a Rychnovsku. Na většině míst už jednotky čerpání vody ukončily. "Hasiči jsou však stále v Černilově, kde ohrožuje voda a bahno z polí část rodinných domů," uvedli vpodvečer na síti X.

Hasiči ve středních Čechách dnes kvůli dešti vyjížděli k sedmi desítkám událostí, nejčastěji čerpali vodu nebo odstraňovali spadlé stromy. Večer zasahovali hlavně v Mníšku pod Brdy u Prahy, kde voda mimo jiné zaplavila podchod pod dálnicí D4, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Tomáš Bakalář.

V Olomouckém kraji hasiči v neděli odpoledne po přívalové bouřce vyjížděli do Velkého Týnce na Olomoucku. Voda z polí tam zaplavila několik ulic na okraji obce a ohrožovala rodinné domy. "Na exponovaná místa instalujeme pytle s pískem," informovali hasiči dnes vpodvečer.

Bouřky se do Česka pravděpodobně vrátí v pondělí odpoledne. Dnes vydaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ platí pro většinu země s výjimkou severozápadní poloviny Čech.

Do pondělního poledne zůstává v platnosti i výstraha před povodněmi v Plzeňském kraji. Nejvíce ohrožené vzestupem hladin je Domažlicko, okolí Horšovského Týna a Stodu.