Bouřky v pátek rozvodnily řeky a vytopily domy, dnes se situace zklidnila

Bouřky provázené silný větrem, které v pátek prošly nad Českem, rozvodnily hladiny některých menších řek a nechaly za sebou popadané stromy, zaplavené silnice, vytopené domy a zhruba 17.000 míst bez proudu.

Hasiči kvůli počasí vyjeli k 1200 případům, nejčastěji na Vysočině a v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Preventivně evakuovali i děti z tábora. Dnes se situace zklidnila, hladiny toků klesly a vrátil se provoz do většiny míst na silnicích a železnici, kde byl omezen třeba kvůli popadaným stromům.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude v části Česka v noci na neděli ale opět vydatně pršet a zejména hladiny řek odvodňujících Šumavu, Novohradské hory, Českomoravskou vrchovinu, Orlické hory či Jeseníky mohou stoupnout.

V pátek intenzivní bouřky zasáhly nejdříve jižní Čechy, poté se přesunuly do středních, východních a severních Čech, na Vysočinu, na Moravu a do Slezska. Třeba v Ústecké kraji, kde šly srážky v pásu od Teplicka přes Ústecko a Litoměřicko po Šluknovský výběžek, spadlo od 30 do 65 milimetrů vody. Podobné množství zaznamenali meteorologové i v dalších regionech, například v Libereckém kraji nejvíce, přes 60 milimetrů, napršelo v obci Mařenice.

V Královéhradeckém kraji silný déšť v pátek vytopil desítky domů v západní části Hradce Králové a zvedl hladinu Divoké Orlice v Orlickém Záhoří na Rychnovsku na třetí povodňový stupeň. S ustáváním srážek klesla a dnes ráno byla bez povodňového stupně.

Na stav ohrožení se dostala i Želetavka v Jemnici na Třebíčsku, v noci pak klesla na první povodňový stupeň, v poledne se vrátila do normálu. Právě přívalové srážky a voda z polí podle starosty Jemnice Pavla Nevrkly (ODS) způsobily největší problémy. V Krahulčí na Jihlavsku způsobila problémy voda, která se kvůli přívalovému dešti vylila z rybníka. Dostala se do sklepů přibližně 30 domů a z jednoho museli hasiči večer vytáhnout tři lidi oknem, protože se kvůli vodě nedostali ven dveřmi.

Voda zasáhla také místní masokombinát Krahulík - Masozávod Krahulčí. "Voda a bahno se dostaly do výrobních částí, naše čistička odpadních vod nebyla zasažena a nedošlo k žádnému ohrožení životního prostředí. Dodávky našim zákazníkům ohroženy nebudou," řekl dnes večer ČTK Pavel Heřmanský, mluvčí společnosti Agrofert, kterému závod patří.

Ve Zlínském kraji hasiči preventivně evakuovali čtyřicítku lidí z dětského tábora ve Stříteži nad Bečvou na Vsetínsku.

Napříč celou republikou hasiči vyjížděli při páteční bouřce hlavně k odstraňování polámaných větví a stromů. V terénu byli i hasiči Správy železnic, kteří podle mluvčího Martina Kavky ve 25 případech odstraňovali z kolejí stromy, větve a další překážky. Třeba mezi Lipovou Lázní a Jindřichovem na Moravě na trati ze Zábřehu přes Šumperk byl ale na několik hodin zastaven provoz kvůli zaplavení kolejí. Dnes po 07:00 byl opět obnoven.

Kvůli zaplavení části kruhového objezdu na křížení dálnice D11 a silnice I/35 v Plotištích u Hradce Králové byly od večera do dnešního dopoledne mimo jiné uzavřené i směry od Jičína do Hradce Králové, z Hradce Králové na Prahu a sjezd z D11 od Jaroměře.

Problémy při bouřkách zaznamenali také energetici, polámané větve a stromy totiž na řadě míst poškodily elektrické vedení. Společnosti EG.D v pátek v noci kvůli tomu evidovala až 12.500 míst bez proudu a ČEZ kolem 4500. "Během sobotního odpoledne a podvečera se nám povedlo dořešit a opravit všechny poruchy na vedení vysokého napětí a obnovit tak dodávky elektrické energie všem našim odběratelům, které souvisely s pátečními bouřkami," uvedl dnes večer mluvčí společnosti EG.D Lubomír Budný.