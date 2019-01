Britové budou mít v Česku práva jako občané EU do roku 2020

Zákon pro případ tzv. tvrdého brexitu má v Česku zavést pro Brity do konce roku 2020 stejné zacházení, jako kdyby byli dál v postavení občanů Evropské unie. Vyplývá to z návrhu ministerstva vnitra, který v pondělí projedná vláda. Pokud by Velká Británie opustila Evropskou unii bez dohody, její občané by v Česku bez zvláštního předpisu ztratili volný přístup na trh práce nebo by přestali být součástí zdravotního a sociálního systému ČR, upozornilo v návrhu vnitro.

Speciální předpis, na kterém vnitro spolupracovalo s dalšími dotčenými resorty, má Česko připravit na stav, který by nastal bez dohody po 29. březnu letošního roku, kdy má Británie unii opustit. "Cílem návrhu je i v případě tzv. tvrdého brexitu zajištění právní jistoty tak, aby se předešlo závažným komplikacím jak pro britské občany nacházející se k rozhodnému datu v ČR, tak i pro příslušné české orgány," uvedlo vnitro.

Zákon by měl zavést přechodné období od 30. března 2019 do 31. prosince 2020, během kterého bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. "Jsou řešeny dílčí otázky spojené s pobytem, přístupem na trh práce, veřejným zdravotním pojištěním, existujícím penzijním připojištěním a stavebním spořením, jakož i status vysokých škol, studentů a akademických pracovníků, otázka přímých daní či uznávání kvalifikací," píše vnitro. Do konce roku 2020 by Britové a jejich rodinní příslušníci museli požádat o oprávnění k pobytu určené pro státní příslušníky třetích zemí.

Bez přijetí úpravy by se Britové v Česku ocitli ve stejném postavení jako cizinci ze zemí mimo Evropskou unii. Nemohli by bez povolení v Česku kontinuálně pracovat nebo být automaticky součástí zdravotního a sociálního systému. Předpis má zajistit Britům reciproční zacházení s ohledem na garance Británie směrem k evropským občanům, kteří budou v době brexitu pobývat v Británii. Ti mohou podle dokumentu tamní vlády automaticky v zemi pobývat a pracovat na základě platného dokladu totožnosti až do 31. prosince 2020, uvedlo vnitro.

Konkrétní úpravou přispěly do předpisu vedle vnitra také ministerstva práce a sociálních věcí, školství, zdravotnictví, financí a spravedlnosti. Naopak ministerstva kultury, průmyslu, zahraničních věcí, zemědělství, obrany a životního prostředí nenašla oblast, kterou by bylo třeba v souvislosti s tvrdým brexitem speciálně upravit. Kvůli krátkému času na přípravu materiálu se nekonalo obvyklé připomínkové řízení na ministerstvech, kabinet by měl podle vnitra usilovat i o zrychlené projednání návrhu ve Sněmovně.

Absence úpravy by se podle vnitra dotkla zhruba 5000 Britů působících na českém pracovním trhu. Celkem v ČR legálně pobývá okolo 8000 občanů Spojeného království. Ohrozit by ale mohla i postavení zhruba 40 tisíc občanů ČR v Británii. "Neboť pokud by ČR nereagovala recipročně na nabídku garance práv občanů EU ve Spojeném království, hrozí zpřísnění podmínek pro české občany ve Spojeném království," uvedlo vnitro.