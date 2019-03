Britové v Česku zůstávají v klidu. Kvůli brexitu změny nechystají

Česká republika se k Britům žijícím na jejím území zachová i v případě brexitu bez dohody velmi vstřícně. Shodli se na tom občané Spojeného království, které ČTK oslovila. Britové žijící v Praze a dalších českých městech se změn prozatím neobávají. Minimálně do konce příštího roku budou mít s největší pravděpodobností v mnoha oblastech stejná práva, jako kdyby byli dál občany Evropské unie.

"Česká vláda je nejpřátelštější ze všech vlád v zemích Evropské unie," uvedl obchodní manažer Paul Donnachie. Ocenil, že Česko mezi prvními schválilo zákon zaručující občanům Spojeného království stejná práva, jaká mají doposud, až do roku 2020. Vládní předlohu podepsal ve čtvrtek prezident Miloš Zeman, účinná bude jen v případě brexitu bez uzavření smlouvy mezi Spojeným královstvím a unií. Británie má unii opustit 29. března, tamní parlament dohodu už dříve neschválil.

Podobně jako Donnachie se vyslovil i ředitel reklamní kanceláře Rory Wilmer, který však vyjádřil nejistotu nad osudem Britů v České republice v dlouhodobém horizontu. Někteří Britové se také obávají možnosti zavedení víz pro cesty do některých evropských zemí. "Kromě pasové kontroly se snad změní pouze to, že v zemích Evropské unie nebude již platit mé zdravotní pojištění," řekl IT manažer Paul, který si nepřál zveřejnit své příjmení.

Paul se jako jediný z oslovených Britů vyslovil pro brexit. "V referendu jsem nehlasoval, ale kdybych mohl, zvolil bych odchod z EU," prohlásil. Stejně jako on se referenda neúčastnili ani někteří další Britové. "Nemohla jsem volit, protože ve Spojeném království nežiji už více než 15 let," vysvětlila Liz Coling, která v Česku učí angličtinu a vede klinické testy. Coling si již úspěšně zažádala o české občanství, další si zařídili nebo hodlají zařídit trvalý pobyt.

Nikdo z Britů žijících v Česku, kterých se ČTK dotazovala, nechce ČR opustit. "Neuvažoval jsem, že bych kvůli brexitu odjel. Moje rodina a já jsme se dokonce do Británie vrátili před pěti lety, ale protože se nám tam nelíbilo, jeli jsme zase zpátky," uvedl učitel na základní škole Paul Coats. I ostatní uvedli, že brexit není důvod k návratu do Spojeného království. Britové mají často v Praze či jinde v ČR nemovitosti či závazky, kvůli kterým ani nemohou zemi opustit.

Bez nedávno schváleného zákona by se Britové v případě brexitu bez dohody ocitli v Česku ve stejném postavení jako cizinci ze zemí mimo Evropskou unii. Dotklo by se to podle ministerstva vnitra zhruba 5000 Britů působících na českém pracovním trhu. V Česku legálně pobývá kolem 8000 občanů Spojeného království. Brexit ovlivní také život Čechů v Británii, podle různých odhadů jich tam žije 40 tisíc až 100 tisíc.