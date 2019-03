Brno-Ivanovice chce odvolat místostarostu Liškutina

Městská část Brno-Ivanovice svolala na středu mimořádné zastupitelstvo, na kterém chce odvolat z funkce místostarosty Petra Liškutina (dříve ANO). Řekla to ivanovická starostka Jana Bohuňovská (ODS). Liškutin je s dalšími čtyřmi lidmi ve vazbě kvůli podezření na manipulaci zakázek na radnici Brno-střed, kde pracoval jako vedoucí odboru investic. Podle Bohuňovské se zastupitelstvo uskuteční, i kdyby do té doby Liškutin sám poslal rezignaci. Městská část chce snížit počet místostarostů ze dvou na jednoho.

V Brně-Ivanovicích je sedm zastupitelů, koalici tvoří čtyři zastupitelé ODS s Liškutinem zvoleným za ANO. Hnutí ho ale kvůli kauze vyloučilo ze svých řad i s bývalým radním Brna-středu Jiřím Švachulou, který je stejně jako Liškutin ve vazbě kvůli podezření na manipulaci zakázek. Jednoho opozičního zastupitele má v Ivanovicích KDU-ČSL a druhého TOP 09.

Na postupu a svolání mimořádného zastupitelstva se podle Bohuňovské shodli všichni zastupitelé. "Na zastupitelstvu odvoláme pana Liškutina z funkce neuvolněného místostarosty. Uvidíme, jestli do té doby přijde jeho rezignace. Zastupitelstvo ale bude i tak, protože jsme se dohodli, že snížíme počet neuvolněných místostarostů ze současných dvou pouze na jednoho," uvedla Bohuňovská.

Místní ANO navíc vyzvalo Liškutina nejen k rezignaci na místostarostu, ale také ke složení mandátu. Složit ho může pouze on sám, ze zákona mu mandát zaniká v případě pravomocného odsouzení k trestu vězení. Pokud by Liškutin mandát složil, novým zastupitelem se stane Olin Uvarov (ANO). Podle Bohuňovské by i v případě zisku mandátu pro Uvarova zůstal už jediným místostarostou Jaroslav Elzner (ODS). Snížení počtu místostarostů by nemělo mít vliv na chod radnice. "On byl stejně neuvolněný a neměl žádné přímé kompetence. A tady v městské části pracujeme všichni zastupitelé na věcech, které jsou potřeba," dodala Bohuňovská.

Policie před dvěma týdny zasahovala na radnici městské části Brno-střed. Zajímala se především o zakázky investičního odboru, který politicky spadal pod Švachulu a vedl ho Liškutin. Policie viní devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Pět lidí skončilo ve vazbě včetně Švachuly a Liškutina, těm hrozí 10,5 až 16 let vězení. Zbylí čtyři jsou na svobodě a někteří z nich spolupracují s policií.