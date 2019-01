Brno se bude soudit s nájemcem Kleinova paláce na náměstí Svobody, řekl novinářům radní Róbert Čuma (Piráti). V roce 1994 si objekt na 90 let pronajala společnost Credit Lyonnais Bank Praha. Nájemné bylo na 40 let stanoveno na necelých 15 milionů ročně s tím, že ho společnost nemusí platit, ale vloží tyto peníze do rekonstrukce objektu. Rekonstrukce se ale zatím podle Čumy odhaduje asi na sto milionů, zatímco nájemné za uplynulou dobu je asi 350 milionů. Město dřív vyzvalo nájemce k jednání, ten to ale odmítá.

V Kleinově paláci jsou nyní kanceláře a obchody. Žalobu na nájemce podalo loni v říjnu ještě minulé vedení v čele s hnutím ANO, současné vedení v čele s ODS žalobu rozšířilo o další částku. "Říjnová žaloba byla na částku 3,6 milionu korun z titulu dlužného nájemného za poslední měsíce roku 2015, což jsou hraniční měsíce z pohledu promlčení," připomněl náměstek primátorky Tomáš Koláčný. Radní schválili rozšíření žaloby o stejnou částku za první tři měsíce roku 2016, čímž opět chtěli zabránit promlčení.

Čuma řekl, že město vyzvalo už dříve nájemce k jednání, podle něj to odmítá. "Ani nedoložil podklady k provedené rekonstrukci. Takže nevíme, za kolik ta rekonstrukce vlastně byla. Někdy se mluví o stovkách milionů, někdy o sto milionech. Ale máme za to, že už to má takříkajíc odbydleno," řekl Čuma. Podle něj by se tak u soudu mohlo i ukázat, kolik se do rekonstrukce vložilo, a kolik peněz tedy případně může Brno po firmě požadovat za nezaplacené nájemné.

Bývalé vedení města mluvilo o možné výpovědi smlouvy. Koláčný řekl, že zájmem města není smlouvy primárně vypovědět. "Chceme ale zabránit tomu, aby někdo desítky let profitoval na městském majetku bez úhrady nájemného za užívání," uvedl Koláčný. Dodal, že nikdo nezpochybňuje, že nájemce objekt užíval za investované peníze. Bezplatné užívání budovy i mnoho let poté, co výše investice přestala stačit na nájemné, ale nemůže město podle něj akceptovat s ohledem na povinnost péče řádného hospodáře.